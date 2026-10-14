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Приеха Методика за икономическата обоснованост на увеличението на цените

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Кабинетът одобри проект на постановление за приемане на Методика за реда и начина за извършване на преценка за икономическата обоснованост на увеличението на цените и за определяне на сравним предходен период, съобщиха от правителствената пресслужба.

Приетият акт на Министерски съвет създава условия за осигуряване на единен подход за извършване на контрол за преценка на икономическата обоснованост на увеличението на цените на стоките и услугите и за обективност и проследимост на проверките. Методиката съдържа ясни правила за определяне на сравнимия предходен период, установяване на увеличението на цените, оценяване на икономическите фактори и документиране на резултатите от проверките.

С Методиката за реда и начина за извършване на преценка за икономическата обоснованост на увеличението на цените и за определяне на сравним предходен период се определят редът и начинът за установяване дали конкретно увеличение на цените на стоките и услугите е обусловено от обективни икономически фактори и е в пряка и съразмерна причинна връзка с тях. Регламентират се единни правила за определяне на сравнимия предходен период, установяване на ценовото изменение и оценка на доказаното икономическо въздействие.

Методиката се основава на публични, проверими и съпоставими данни и има за цел да подпомогне компетентните органи при наблюдението на пазара, идентифицирането на значими ценови отклонения и установяването на икономически необосновани увеличения.

Прилагането на методиката не представлява административно регулиране на цените, не определя задължителни продажни цени и не въвежда пределни търговски надценки. Тя създава предвидими правила за анализ и контрол, като същевременно гарантира възможност за икономически обосновано ценообразуване и запазва принципите на свободната стопанска инициатива и конкуренцията. Приемането на методиката ще допринесе за повишаване прозрачността при формиране на цените на стоките и услугите, ефективна защита на икономическите интереси на потребителите, уеднаквяване на контролната практика, и за повишаване предвидимостта и доверието в пазара.

С приетата методика се създава единна и устойчива основа за наблюдение, анализ и контрол на ценовите процеси, съобразена с изискванията за защита на потребителите и с принципите на функциониране на единния европейски пазар.

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