БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
6
BG
Начало Президентски Избори 2026 Новини Свят бнт деца Спорт Евровизия Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
Начало Президентски Избори 2026 Новини Свят бнт деца Спорт Евровизия Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Президентски Избори 2026 Новини Свят бнт деца Спорт Времето Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Премиерът Румен Радев: България е извадена от...
Чете се за: 03:55 мин.
Заради повишения хром във водата: Обявиха бедствено...
Чете се за: 02:30 мин.
Затварят пътя София – Перник при Владая за ремонт...
Чете се за: 01:42 мин.
Над един милион зрители са гледали дебата по БНТ на...
Чете се за: 05:22 мин.
Битката за "Дондуков" 2: Визиите на Илияна...
Чете се за: 08:22 мин.
ЦИК с нови указания за машинното гласуване преди балотажа
Чете се за: 04:40 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Alphabet загуби близо 500 млрд. долара от пазарната си стойност за ден

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 05:17 мин.
Икономика
Запази

Акциите на Alphabet, която управлява търсачката Google, отбелязаха рекорден срив, губейки близо половин трилион долара от пазарната си стойност в рамките само на един търговски ден. Въведеното търсене с изкуствен интелект лишава компанията от традиционния ѝ източник на приходи от реклама, а печалбите от ИИ все още не са успели да компенсират това

Лого на компанията Google, илюстративен образ
Снимка: PAUL FAITH / AFP
Слушай новината

В тримесечния си доклад Alphabet разкри сериозните рискове, свързани с изкуствения интелект, анализира агенция Bloomberg. Освен отчетените задължения за над 1 трилион долара за покупки, наеми и други оперативни ангажименти, финансовият директор Анат Ашкенази посочи и условни задължения в размер на близо 98,5 милиарда долара – с 23 милиарда долара повече спрямо предходното тримесечие.

В реакция на финансовите резултати акциите на компанията се сринаха с 12,29% до 282,32 долара за брой само за ден. Пазарната капитализация на Alphabet спадна с близо половин трилион долара до около 3,45 трилиона долара. Това е най-големият еднодневен спад на акциите в историята на компанията.

Обемът на неизпълнените поръчки на Google Cloud (backlog) се увеличи до 560,8 милиарда долара спрямо 513,9 милиарда долара за предходния период. Повече от една трета от този ръст (16,8 милиарда долара) се дължи на съвместното предприятие Crux AI, създадено от Alphabet и Blackstone Group. Alphabet притежава миноритарен дял в проекта и е поела финансови гаранции в размер до 10 милиарда долара. Според анализатори инвеститорите не оценяват положително факта, че толкова голям дял от търсенето идва от компания, в чието създаване участва самият гигант.

„Това донякъде отнема от блясъка на резултатите“, коментира Даниел Морган, портфолио мениджър в Synovus Trust, като допълва, че възниква въпросът дали това не е „самоизпълняващо се пророчество“.

Приходите на Alphabet за третото тримесечие са се увеличили с 25% на годишна база до 127,6 милиарда долара. В същото време обаче нетната печалба е спаднала с 25% до 26,2 милиарда долара, а печалбата на акция е намаляла от 2,87 на 2,12 долара. Компанията отчете и значително по-голям отлив на парични средства от очаквания, тъй като инвестира мащабни суми в разширяване на капацитета на облачния си бизнес. Отрицателният свободен паричен поток достигна 9,07 милиарда долара, при прогнозирани от анализаторите едва 36 милиона долара според данни на LSEG.

Прекомерният фокус върху ИИ застрашава основния бизнес

Експертите посочват като основна причина за този спад прекомерните инвестиции на Google в ИИ търсенето. Технологичният портал Gizmodo сравни поведението на компанията със змия, която „захапва собствената си опашка“. Причината е, че новият модел на търсене, който поставя генерираните от ИИ отговори пред традиционните резултати от мрежата, директно орязва приходите от реклама.

Филип Шиндлер, главен търговски директор на Google, призна, че отговорите, генерирани от изкуствен интелект – които вече се показват при преобладаващата част от търсенията – затрудняват монетизацията. Това ограничава изключително печелившия рекламен бизнес и е основната причина за неизпълнението на предварителните прогнози за приходите.

Накратко: Google инвестира все повече капитал в технология, която уврежда най-доходния му бизнес модел. Тъй като потребителите бързо свикват с ИИ отговорите, класическата интернет реклама губи позиции.

„Опасяваме се, че тази промяна може да настъпи по-бързо, отколкото Google успее да реагира и да адаптира бизнеса си“, коментира пред CNN Джед Елербрук, портфолио мениджър в Argent Capital Management.

Несигурност на азиатските пазари

Към несигурността около технологичните компании се добавят и негативните тенденции от Азия. Според агенция Reuters на фондовите борси в Китай вече няколко поредни месеца се наблюдава рязък спад в цените на акциите на компании, свързани с изкуствения интелект. Вълната от разпродажби се дължи на опасения относно реалното търсене на ИИ решения и ограниченията върху китайския износ.

За по-малко от четири месеца индексът STAR50, включващ водещите китайски компании в областта на изкуствения интелект и полупроводниците, загуби 40% от стойността си, заличийки около 480 милиарда долара пазарна капитализация. Причините за този спад са комплексни – от опасения за търговски бариери на западните пазари до силно спекулативния характер на сектора и факта, че много от китайските ИИ и роботизирани компании все още не могат да покажат устойчиви финансови резултати.

Статия, написана от Tomáš Karlík (CT), първоначално публикувана на 30 октомври 2026 г.,

#акции на компанията #загуба #изкуствен интелект #пазари #новини в Метрото

Последвайте ни

ТОП 24

Гледайте финалите на световното първенство по борба в ефира на БНТ 3
1
Гледайте финалите на световното първенство по борба в ефира на БНТ 3
Единственият дебат между Илияна Йотова и Андрей Гюров – в ефира на БНТ
2
Единственият дебат между Илияна Йотова и Андрей Гюров – в...
БНТ 3 излъчва стартовете от Западно-европейската лига по прескачане на препятствия
3
БНТ 3 излъчва стартовете от Западно-европейската лига по прескачане...
Тежка катастрофа затвори пътя Варвара – Велинград, шофьор е в тежко състояние
4
Тежка катастрофа затвори пътя Варвара – Велинград, шофьор е в...
Румен Радев за нападнатия контейнеровоз: Бяхме готови да вдигнем самолети L-39, но до това не се стигна
5
Румен Радев за нападнатия контейнеровоз: Бяхме готови да вдигнем...
Битката за "Дондуков" 2: Визиите на Илияна Йотова и Андрей Гюров за президентската институция (ОБНОВЕНО)
6
Битката за "Дондуков" 2: Визиите на Илияна Йотова и...

Най-четени

Трима са задържани за убийството на Слави Бинев, съобщи главният секретар на МВР
1
Трима са задържани за убийството на Слави Бинев, съобщи главният...
ЦИК при обработени 100% протоколи от СИК: Йотова и Гюров отиват на балотаж на 1 ноември
2
ЦИК при обработени 100% протоколи от СИК: Йотова и Гюров отиват на...
Бизнесменът Слави Бинев е убит в столичния квартал „Павлово“
3
Бизнесменът Слави Бинев е убит в столичния квартал...
Къде са задържани заподозрените за убийството на Слави Бинев (СНИМКИ)?
4
Къде са задържани заподозрените за убийството на Слави Бинев (СНИМКИ)?
Софийският военен съд освободи Мартин Варадинов от ареста
5
Софийският военен съд освободи Мартин Варадинов от ареста
Бившият началник на НСО: Поведението на Колтуклиева не е журналистика
6
Бившият началник на НСО: Поведението на Колтуклиева не е журналистика

Още от: Пазари

Градини с необрани плодове: Производители от Северозападна България се оплакват от ниски изкупни цени и липса на сигурен пазар
Градини с необрани плодове: Производители от Северозападна България се оплакват от ниски изкупни цени и липса на сигурен пазар
Великобритания удължи с 4 месеца лиценза за дейността на дружествата от групата „Лукойл“ в България Великобритания удължи с 4 месеца лиценза за дейността на дружествата от групата „Лукойл“ в България
Чете се за: 02:10 мин.
"Булгаргаз" ще ревизира прогнозата си за поскъпване на газа "Булгаргаз" ще ревизира прогнозата си за поскъпване на газа
Чете се за: 01:32 мин.
Египет подписа предварително споразумение за финансиране на соларен проект за 650 млн. долара Египет подписа предварително споразумение за финансиране на соларен проект за 650 млн. долара
Чете се за: 01:17 мин.
Складовете на веригите под лупа - какво установиха съвместните проверки на КЗП, БАБХ и НАП Складовете на веригите под лупа - какво установиха съвместните проверки на КЗП, БАБХ и НАП
Чете се за: 02:50 мин.
Димитър Маргаритов: Надценка е нещо като спекула - има го в оборота, но никой не знае какво означава Димитър Маргаритов: Надценка е нещо като спекула - има го в оборота, но никой не знае какво означава
Чете се за: 02:27 мин.

Водещи новини

Премиерът Румен Радев: България е извадена от „сивия списък“ за пране на пари
Премиерът Румен Радев: България е извадена от „сивия...
Чете се за: 03:55 мин.
У нас
Заради повишения хром във водата: Обявиха бедствено положение в Козлодуй Заради повишения хром във водата: Обявиха бедствено положение в Козлодуй
Чете се за: 02:30 мин.
У нас
ГДБОП задържа 19-годишен за кибератаки срещу БНТ, БНР и държавни институции ГДБОП задържа 19-годишен за кибератаки срещу БНТ, БНР и държавни институции
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
Катастрофа блокира движението на АМ "Тракия" в посока Бургас (СНИМКИ и ВИДЕО) Катастрофа блокира движението на АМ "Тракия" в посока Бургас (СНИМКИ и ВИДЕО)
Чете се за: 00:22 мин.
У нас
Смъртоносната жп катастрофа край Толедо: Високоскоростният влак се...
Чете се за: 03:32 мин.
По света
Над един милион зрители са гледали дебата по БНТ на кандидатите за...
Чете се за: 05:22 мин.
Общество
Битката за "Дондуков" 2: Визиите на Илияна Йотова и...
Чете се за: 08:22 мин.
У нас
Евакуация от окупирания от Русия украински град Олешки –...
Чете се за: 03:30 мин.
Европа
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ