Alphabet загуби близо 500 млрд. долара от пазарната си стойност за ден

В тримесечния си доклад Alphabet разкри сериозните рискове, свързани с изкуствения интелект, анализира агенция Bloomberg. Освен отчетените задължения за над 1 трилион долара за покупки, наеми и други оперативни ангажименти, финансовият директор Анат Ашкенази посочи и условни задължения в размер на близо 98,5 милиарда долара – с 23 милиарда долара повече спрямо предходното тримесечие.

В реакция на финансовите резултати акциите на компанията се сринаха с 12,29% до 282,32 долара за брой само за ден. Пазарната капитализация на Alphabet спадна с близо половин трилион долара до около 3,45 трилиона долара. Това е най-големият еднодневен спад на акциите в историята на компанията.

Обемът на неизпълнените поръчки на Google Cloud (backlog) се увеличи до 560,8 милиарда долара спрямо 513,9 милиарда долара за предходния период. Повече от една трета от този ръст (16,8 милиарда долара) се дължи на съвместното предприятие Crux AI, създадено от Alphabet и Blackstone Group. Alphabet притежава миноритарен дял в проекта и е поела финансови гаранции в размер до 10 милиарда долара. Според анализатори инвеститорите не оценяват положително факта, че толкова голям дял от търсенето идва от компания, в чието създаване участва самият гигант.

„Това донякъде отнема от блясъка на резултатите“, коментира Даниел Морган, портфолио мениджър в Synovus Trust, като допълва, че възниква въпросът дали това не е „самоизпълняващо се пророчество“.

Приходите на Alphabet за третото тримесечие са се увеличили с 25% на годишна база до 127,6 милиарда долара. В същото време обаче нетната печалба е спаднала с 25% до 26,2 милиарда долара, а печалбата на акция е намаляла от 2,87 на 2,12 долара. Компанията отчете и значително по-голям отлив на парични средства от очаквания, тъй като инвестира мащабни суми в разширяване на капацитета на облачния си бизнес. Отрицателният свободен паричен поток достигна 9,07 милиарда долара, при прогнозирани от анализаторите едва 36 милиона долара според данни на LSEG.

Прекомерният фокус върху ИИ застрашава основния бизнес

Експертите посочват като основна причина за този спад прекомерните инвестиции на Google в ИИ търсенето. Технологичният портал Gizmodo сравни поведението на компанията със змия, която „захапва собствената си опашка“. Причината е, че новият модел на търсене, който поставя генерираните от ИИ отговори пред традиционните резултати от мрежата, директно орязва приходите от реклама.

Филип Шиндлер, главен търговски директор на Google, призна, че отговорите, генерирани от изкуствен интелект – които вече се показват при преобладаващата част от търсенията – затрудняват монетизацията. Това ограничава изключително печелившия рекламен бизнес и е основната причина за неизпълнението на предварителните прогнози за приходите.

Накратко: Google инвестира все повече капитал в технология, която уврежда най-доходния му бизнес модел. Тъй като потребителите бързо свикват с ИИ отговорите, класическата интернет реклама губи позиции.

„Опасяваме се, че тази промяна може да настъпи по-бързо, отколкото Google успее да реагира и да адаптира бизнеса си“, коментира пред CNN Джед Елербрук, портфолио мениджър в Argent Capital Management.

Несигурност на азиатските пазари

Към несигурността около технологичните компании се добавят и негативните тенденции от Азия. Според агенция Reuters на фондовите борси в Китай вече няколко поредни месеца се наблюдава рязък спад в цените на акциите на компании, свързани с изкуствения интелект. Вълната от разпродажби се дължи на опасения относно реалното търсене на ИИ решения и ограниченията върху китайския износ.

За по-малко от четири месеца индексът STAR50, включващ водещите китайски компании в областта на изкуствения интелект и полупроводниците, загуби 40% от стойността си, заличийки около 480 милиарда долара пазарна капитализация. Причините за този спад са комплексни – от опасения за търговски бариери на западните пазари до силно спекулативния характер на сектора и факта, че много от китайските ИИ и роботизирани компании все още не могат да покажат устойчиви финансови резултати.

Статия, написана от Tomáš Karlík (CT), първоначално публикувана на 30 октомври 2026 г.,