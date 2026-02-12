БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Президентът Илияна Йотова за Андрей Гюров: Отпадат...
Чете се за: 03:55 мин.
Андрей Гюров след получаването на мандат за съставяне на...
Чете се за: 01:20 мин.
Мъж намушка трима души в София, сред които и дете, има...
Чете се за: 01:45 мин.
Президентът Йотова връчи мандат за съставяне на служебно...
Чете се за: 04:55 мин.
Случаят "Петрохан": Борислав Сандов -...
Чете се за: 13:00 мин.

Приеха оставките на Евгений Балев и Данаил Ангелов в БФ Колоездене

Чете се за: 02:05 мин.
Спорт
Общото събрание на федерацията се проведе в Пловдив.

БФ Колоездене
Снимка: БФ Колоездене
Общото събрание на Българската федерация по колоездене в Пловдив премина под знака на ясно изразени позиции и демонстрирана воля за стабилност в управлението на спорта. Представителите на 29 клуба, 26 от които с право на глас, се събраха, за да очертаят посоката, в която федерацията трябва да продължи.

Делегатите приеха доброволните оставки на Евгений Балев и Данаил Ангелов, които ще останат в сила до приключването на съдебната процедура в Лозана. Според официалната информация, решението им е продиктувано от стремеж за намаляване на напрежението и ограничаване на потенциални неблагоприятни последици за централата.

Най-емоционалният момент настъпи по време на представянето на една от кандидатурите за попълване на освободените места в Управителния съвет. При изказването на Георги Тодоров Георгиев делегатите демонстративно станаха и му обърнаха гръб – символичен жест, който ясно показа липсата на подкрепа към него.

В последвалото гласуване най-много доверие получиха Георги Друмев Георгиев с 18 гласа и Добри Деспотов със 17 гласа, които влизат в ръководния орган. Останалите кандидати събраха значително по-малко подкрепа.

От федерацията подчертаха, че резултатите от вота са ясен знак за желанието на клубовете да се запази институционалният ред и да се работи в посока устойчиво развитие на българското колоездене. В официалната позиция, подписана от заместник-председателя Георги Лумпаров, се акцентира върху стремежа към спокойна, прозрачна и професионална среда за клубове, състезатели и млади таланти.

Събранието показа, че напрежението от последните месеци все още не е напълно преодоляно, но същевременно демонстрира желание за консолидиране и връщане на фокуса към същинската цел – развитието на спорта.

#Данаил Ангелов #Евгений Балев #БФ Колоездене

