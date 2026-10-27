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Приказни и странни същества от шоколад създават майстори на конкурс в Белгия

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приказни странни същества шоколад създават майстори конкурс белгия
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Майстори на шоколада от цял свят превърнаха какаовите блокчета в нещо повече от сладкарско изделие, създавайки свят от приказни същества – богомолка, елф и птици, по време на конкурса World Chocolate Masters в Антверпен, Белгия, съобщи Асошиейтед прес.

Двудневното състезание, което започна вчера, изправя професионалистите пред предизвикателството да изпълнят творчески задачи с шоколад пред погледа на международно жури.

Финалистите са 15 от цял свят. Тазгодишният конкурс изправя финалистите пред предизвикателството да преосмислят начина, по който се възприема шоколадът, като ги кани да изненадват, да радват и да вдъхновяват с всяко свое творение, пише на сайта на конкурса.

Снимки: БТА

#приказни и странни същества #шоколад #конкурс #Белгия

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