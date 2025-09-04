Принц Хари се завръща в Англия



Принц Хари ще се върне в Лондон на 8 септември, за да присъства на церемонията по връчването на наградите WellChild. Това ще е 15-ият път, в който той участва в събитието, на което се отличават тежко болни деца и хората, които ги подкрепят.

Хари, патрон на организацията от 17 години, ще се срещне лично със семействата преди церемонията и ще връчи награди. „Винаги е привилегия да присъствам и да се запознавам с тези невероятни деца и семейства“, сподели той.

Посещението поражда въпроси дали принцът ще се види с брат си Уилям или с баща си крал Чарлз. Меган Маркъл няма да го придружи – тя ще остане в САЩ с децата им Арчи и Лилибет.





