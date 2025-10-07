Принц Уилям: “Не се страхувам от промяната – тя ме вдъхновява”

В ново интервю, което BBC нарече най-честния разговор на принца досега, Уилям (да, наследникът на британския трон ) призна, че промяната е нещо, което не само приема, а и търси.

“Мисля, че спокойно мога да кажа, че промяната е в дневния ми ред”, казва той.

“Не се страхувам от нея — харесва ми. Тя ме вълнува.”

Принцът говори открито и за това как иска монархията да остане смислена и актуална в съвременния свят.

“Традициите са важни, но трябва да питаме: все още ли имат значение днес?”



“Семейните проблеми ме връхлитат”

Уилям не скри, че последната година е била адски трудна – и заради болестите на баща му, крал Чарлз III, и на съпругата му Кейт.

“Животът ни подлага на изпитания… но съм супер горд от начина, по който жена ми и баща ми се справиха.”

Той призна, че понякога се чувства “претоварен”, особено когато става дума за семейството:

“Когато нещата станат лични, започвам да се притеснявам – както всеки човек.”



“Ще защитя децата си от медийния натиск”

Уилям си спомни и за времето, когато медиите буквално не са оставяли семейството му на мира по време на развода на Чарлз и принцеса Даяна.

“Заклех се, че това няма да се случи на децата ми. Ако някой прекрачи границата – ще се боря с него.”









