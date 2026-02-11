БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
6
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Лора Христова завоюва бронзов медал в индивидуалния старт...
Чете се за: 03:22 мин.
Президентът наложи вето върху промените в Изборния...
Чете се за: 03:55 мин.
Президентът Йотова избра Андрей Гюров за служебен премиер
Чете се за: 00:32 мин.
Жечо Станков: България договори удължаване на дерогацията...
Чете се за: 02:35 мин.
Манол Генов разказа, че представители на НПО-то от...
Чете се за: 07:32 мин.
Георги Първанов: Виждам троен модел - Борисов, Пеевски и...
Чете се за: 04:30 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Присъдата срещу Марин льо Пен ще бъде произнесена на 7 юли

Биляна Бонева от Биляна Бонева
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:02 мин.
По света
Запази
призната виновна каква политическата съдба марин льо пен обзор
Слушай новината

Апелативният съд в Париж определи присъдата по делото за корупция срещу крайнодясната лидерка Марин льо Пен да бъде произнесена на 7 юли. Решението ще определи дали тя ще може да се кандидатира за президентските избори догодина.

Според обвинението, в периода от 2004 до 2016 г. Льо Пен, с още няколко души, са отклонили фондове, предназначени за работата на Европейския парламент, за да плащат на служители, които всъщност са работили за партията им.

Миналата година дългогодишната лидерка на френската крайнодясна партия "Национален сбор" получи петгодишна забрана да заема публична длъжност. Марин льо Пен отрича да е извършила нещо нередно. Ако забраната за заемане на висш пост не бъде отменена, се очаква за президентските избори да се кандидатира сегашният председател на "Национален сбор" Жордан Бардела.

#7 юли #решение, #съд #президентски избори #Марин льо Пен #Франция

Последвайте ни

ТОП 24

Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
1
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Манол Генов разказа, че представители на НПО-то от "Петрохан" са влизали въоръжени в екоминистерството
2
Манол Генов разказа, че представители на НПО-то от...
Политически престрелки и отзвук в парламента по случая "Петрохан"
3
Политически престрелки и отзвук в парламента по случая...
Случаят "Петрохан": Психологически и криминални аспекти на трагедията
4
Случаят "Петрохан": Психологически и криминални аспекти...
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
5
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
Деница Сачева: Вътрешният министър не се укрива, а е извън страната по служебни ангажименти, важно е да не се правят спекулации
6
Деница Сачева: Вътрешният министър не се укрива, а е извън страната...

Най-четени

Сигналът за 8-годишния, изпратен да живее с "рейнджърите" в "Петрохан"
1
Сигналът за 8-годишния, изпратен да живее с "рейнджърите"...
Записи от камерите в района на хижа „Петрохан“ разкриват последните часове преди трагедията
2
Записи от камерите в района на хижа „Петрохан“...
Румен Петков за „Петрохан“: Двата основни въпроса без отговор – кой и защо?
3
Румен Петков за „Петрохан“: Двата основни въпроса без...
Случаят "Петрохан": Откриха издирваните Ивайло Калушев и другите двама край Враца
4
Случаят "Петрохан": Откриха издирваните Ивайло Калушев и...
Тройното убийство край Петрохан: По следите на Калушев - факти и неизвестни (ОБЗОР)
5
Тройното убийство край Петрохан: По следите на Калушев - факти и...
Цветлин Йовчев: Трудно е да се каже дали зад убийствата в „Петрохан“ стои секта
6
Цветлин Йовчев: Трудно е да се каже дали зад убийствата в...

Още от: Европа

Калас: Избори по време на война не е добро решение
Калас: Избори по време на война не е добро решение
НАТО започва мисия “Арктически страж” НАТО започва мисия “Арктически страж”
Чете се за: 01:00 мин.
Идва ли краят на войната? "Файненшъл таймс": Избори и референдум в Украйна до 15 май Идва ли краят на войната? "Файненшъл таймс": Избори и референдум в Украйна до 15 май
Чете се за: 03:47 мин.
Фон дер Лайен: Бариерите вътре в Европа вредят повече от чуждите мита Фон дер Лайен: Бариерите вътре в Европа вредят повече от чуждите мита
Чете се за: 02:12 мин.
Норвежки биатлонист призна изневяра в ефир след като спечели бронз на Олимпиадата Норвежки биатлонист призна изневяра в ефир след като спечели бронз на Олимпиадата
Чете се за: 01:37 мин.
ЕК предлага нови мерки за противодействие на заплахата от дронове ЕК предлага нови мерки за противодействие на заплахата от дронове
Чете се за: 00:40 мин.

Водещи новини

Лора Христова завоюва бронзов медал в индивидуалния старт на 15 км на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Лора Христова завоюва бронзов медал в индивидуалния старт на 15 км...
Чете се за: 03:22 мин.
Спорт
Кой е Андрей Гюров? Кой е Андрей Гюров?
Чете се за: 03:30 мин.
У нас
Случаят "Петрохан" на фокус в парламента Случаят "Петрохан" на фокус в парламента
Чете се за: 05:27 мин.
У нас
Президентът наложи вето върху промените в Изборния кодекс, ограничаващи секциите в чужбина Президентът наложи вето върху промените в Изборния кодекс, ограничаващи секциите в чужбина
Чете се за: 03:55 мин.
У нас
Проверяват разрешителните за оръжието, притежавано от Калушев и...
Чете се за: 04:12 мин.
У нас
Откритото в кемпера под връх Околчица дете не е било на училище от...
Чете се за: 03:45 мин.
У нас
Идва ли краят на войната? "Файненшъл таймс": Избори и...
Чете се за: 03:47 мин.
По света
Цените на храните: Млечните продукти и зеленчуците са поскъпнали...
Чете се за: 03:22 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ