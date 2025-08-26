БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ИЗВЕСТИЯ

Открита е марихуана в кръвта на Никола Бургазлиев, врязал...
Чете се за: 01:32 мин.
Росен Желязков: Ще предложим Мирослав Рашков за главен...
Чете се за: 03:20 мин.
Напрежение пред болницата в Русе, където почина...
Чете се за: 03:25 мин.
"Пирогов": 4-годишният Мартин е в кома, има...
Чете се за: 01:40 мин.

Привлякоха към наказателна отговорност учителя педофил

Чете се за: 01:10 мин.
У нас
Грози го лишаване от свобода от две до осем години

Софийска районна прокуратура привлече към наказателна отговорност учител за сексуално престъпление спрямо момиче, ненавършило 14-годишна възраст.

Софийска районна прокуратура привлече към наказателна отговорност 31-годишен учител в учебно заведение на територията на гр. София за това, че през месец юни 2025 г. и месец юли 2025 г. в гр. София, в хостел, е извършил сексуално престъпление спрямо лице, ненавършило 14-годишна възраст – дете, учащо в същото училище.

Правната квалификация на деянието е чл. 151, ал. 1 от НК, за което законът предвижда наказание „лишаване от свобода“ от две до осем години.

С оглед тежестта на престъплението и високата степен на обществена опасност на деянието Софийска районна прокуратура е постановила задържането на обвиняемия за срок до 72 часа с цел внасяне на искане до Софийски районен съд за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража“.

#учител педофил #наказателна отговорност

Мъжът, нападнат от мечка в Родопите, е спасен от кучето си
Мъжът, нападнат от мечка в Родопите, е спасен от кучето си
"Толкова струва животът на едно дете": Семейството на Сияна е получило 300 000 лв. обезщетение за смъртта ѝ
"Толкова струва животът на едно дете": Семейството на...
Гледайте бенефиса на Боряна Калейн на 7 септември по БНТ 1
Гледайте бенефиса на Боряна Калейн на 7 септември по БНТ 1
"Пирогов": 4-годишният Мартин е в кома, има движения на крайници без да има словесен контакт
"Пирогов": 4-годишният Мартин е в кома, има движения на...
Пресъхналият язовир "Батак" - според местните причината е неправилното управление на водите
Пресъхналият язовир "Батак" - според местните причината е...
МВР ще проверява повторно действията на полицаите след инцидента с АТВ в Слънчев бряг
МВР ще проверява повторно действията на полицаите след инцидента с...

35-годишната Христина, пострадала от АТВ в Слънчев бряг: Сърцето ѝ се поддържа изкуствено с медикаменти
35-годишната Христина, пострадала от АТВ в Слънчев бряг: Сърцето ѝ...
Пред БНТ говори съпругата на пометения от дрогиран шофьор Асен: Не може да продължаваме да губим любимите си хора по нелеп начин
Пред БНТ говори съпругата на пометения от дрогиран шофьор Асен: Не...
Антон Златанов: До 20 000 евро струва незаконното преминаване на българската граница
Антон Златанов: До 20 000 евро струва незаконното преминаване на...
Пет медала за България на световното първенство по художествена гимнастика в Рио де Жанейро (ОБЗОР)
Пет медала за България на световното първенство по художествена...
Нарушения без книжка: Шофьорът, врязал се в автобус, е с фиш за скорост преди да има свидетелство за управление на МПС
Нарушения без книжка: Шофьорът, врязал се в автобус, е с фиш за...
Майката на 35-годишната Христина, пострадала от АТВ: "Как да кажем, че майка му никога няма да се върне"
Майката на 35-годишната Христина, пострадала от АТВ: "Как да...

