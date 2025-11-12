БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
ВСС освободи Даниела Талева като ад хок прокурор
Чете се за: 00:37 мин.
Казусът "Коцев": Варненският кмет ще изпълнява...
Чете се за: 01:00 мин.
Росен Желязков: До края на годината очакваме третото...
Чете се за: 01:22 мин.
Президентът Румен Радев с критики към властта за особения...
Чете се за: 01:45 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Продадоха 10-каратов яркосин диамант за 26,6 млн. долара на търг в Женева

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
A+ A-
Чете се за: 02:00 мин.
По света
Запази
бижута милиони бъдат предложени търгове сотбис кристис женева
Слушай новината

Диамантът "Син Мелън" с тегло почти 10 карата беше продаден на търг на "Кристис" в Женева за 26,6 милиона щатски долара, включително таксите, предаде Асошиейтед прес.

Яркосиният диамант с тегло 9,51 карата и форма на круша, кръстен на покойната американска меценатка Рейчъл "Бъни" Мелън, се очакваше да бъде продаден за сума между 20 милиона и 30 милиона долара.

От тръжната къща отбелязаха, че камъкът е достигнал очакваната цена. Окончателната сума включва премията на купувача и други такси.

Рахул Кадакия, международен директор на отдела за бижута в "Кристис", приветства важния момент за своя екип, доказващ апетита сред колекционерите за необикновени и прочути скъпоценни камъни.

Продажбата на "Блу Мелън" е далеч от рекорда за яркосин диамант. От "Кристис" припомнят, че той се държи от диаманта "Син Опенхаймер", за който през 2016 г. бяха платени над 57 млн. долара.

Диамантът "Син Мелън" беше продаден през 2014-а - годината, в която почина Бъни Мелън, за 32,6 млн. долара. Тогава това беше една от най-високите цени, плащани някога за цветен диамант на търг, отбелязва "Кристис".

Снимки: БГНЕС

Аукционът беше първата част от двудневните продажби на бижута в Женева. В сряда конкурентната тръжна къща "Сотбис" ще предложи "Искрящата роза" - яркорозов диамант с тегло 10,08 карата, който се очаква да бъде продаден за около 20 милиона долара.

#търг в Женева #търг на бижута #диаманти

Последвайте ни

ТОП 24

Президентът наложи вето на част от измененията в Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България
1
Президентът наложи вето на част от измененията в Закона за...
ВМА отстрани от работа лекаря, прегазил куче в столичния квартал "Разсадника"
2
ВМА отстрани от работа лекаря, прегазил куче в столичния квартал...
Борисов към президента Радев: Слагай вето или пускай, а не ни давай съвети
3
Борисов към президента Радев: Слагай вето или пускай, а не ни давай...
Семейство загърби цивилизацията и се премести да живее с трите си деца в гората
4
Семейство загърби цивилизацията и се премести да живее с трите си...
"Референдум": Кой носи най-голяма отговорност за сивата икономика в България?
5
"Референдум": Кой носи най-голяма отговорност за сивата...
Катастрофата със загинал на Околовръстното: Димитър Любенов призна, че е пил преди да се качи в автомобила си
6
Катастрофата със загинал на Околовръстното: Димитър Любенов призна,...

Най-четени

Шофьор от Неделино почина от инфаркт зад волана на ученически автобус
1
Шофьор от Неделино почина от инфаркт зад волана на ученически автобус
Откриха следа от изчезналата във Витоша Стефани
2
Откриха следа от изчезналата във Витоша Стефани
Откриха изчезналата във Витоша Стефани
3
Откриха изчезналата във Витоша Стефани
След като камък уцели предно стъкло на кола - извънредно започват укрепване на пътя София - Самоков
4
След като камък уцели предно стъкло на кола - извънредно започват...
ЦСКА охлади шампионския устрем на Левски с победа във Вечното дерби
5
ЦСКА охлади шампионския устрем на Левски с победа във Вечното дерби
Масирани удари в Украйна: Руската армия е близо до това да превземе Покровск
6
Масирани удари в Украйна: Руската армия е близо до това да превземе...

Още от: Любопитно

Семейство загърби цивилизацията и се премести да живее с трите си деца в гората
Семейство загърби цивилизацията и се премести да живее с трите си деца в гората
Започна карнавалният сезон: Шествия в Кльолн, Майнц и Дюселдорф Започна карнавалният сезон: Шествия в Кльолн, Майнц и Дюселдорф
Чете се за: 00:32 мин.
В стара индустриална сграда откриха ледена пързалка в Берлин В стара индустриална сграда откриха ледена пързалка в Берлин
Чете се за: 00:22 мин.
Рекордьор на Гинес по ледено плуване с поредна благотворителна кауза Рекордьор на Гинес по ледено плуване с поредна благотворителна кауза
Чете се за: 00:52 мин.
Центърът за подводна археология в Созопол преминава под егидата на ЮНЕСКО Центърът за подводна археология в Созопол преминава под егидата на ЮНЕСКО
Чете се за: 01:42 мин.
Открита е най-дългата старинна църква по Южното Черноморие край Ахтопол Открита е най-дългата старинна църква по Южното Черноморие край Ахтопол
Чете се за: 05:05 мин.

Водещи новини

Казусът "Коцев": Варненският кмет ще изпълнява правомощията си от ареста
Казусът "Коцев": Варненският кмет ще изпълнява...
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Русия е готова да възобнови преговорите с Украйна в Истанбул Русия е готова да възобнови преговорите с Украйна в Истанбул
Чете се за: 00:15 мин.
По света
Софийският градски съд разгледа експертизи по делото за убийството на Пейо Пеев Софийският градски съд разгледа експертизи по делото за убийството на Пейо Пеев
Чете се за: 02:50 мин.
У нас
ВСС освободи Даниела Талева като ад хок прокурор ВСС освободи Даниела Талева като ад хок прокурор
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Заради клип с чуждестранен кортеж: НСО започва проверка по случая
Чете се за: 02:17 мин.
У нас
Особеният управител в рафинерията в Бургас: Задочен спор между...
Чете се за: 06:02 мин.
У нас
Жечо Станков: България има бензин за 6 месеца, дизел – за 4...
Чете се за: 03:20 мин.
У нас
След бруталния случай с кучето Мая: "Този човек просто остави...
Чете се за: 02:47 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ