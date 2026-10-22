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Продадоха за 50 млн. евро непоказвана картина на Моне

Емилия Запартова от Емилия Запартова
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две картини моне бяха изложени първи път париж бъдат продадени аукцион
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Непоказвана досега картина на френския импресионист Клод Моне беше продадена за 50 милиона евро на търг в Париж.

Картината е озаглавена „Ирис“. Тя е сред произведенията от колекцията на Жан Шлумберже, запалена колекционерка на произведения на изкуството от семейство френски индустриалци от XIX век.

Друга картина на Моне от същата колекция, озаглавена „Плачеща върба“, също беше продадена за 9,68 милиона евро.

Вицепрезидентът на аукционната къща заяви, че двете произведения никога не са били възпроизвеждани в цвят и са останали нелакирани, „точно както Моне ги е нарисувал“.

Наред с Моне, на търг ще бъдат предложени и произведения на художниците Пол Сезан и Гюстав Моро, както и на скулптора Камий Клодел.

#50 млн. евро #Ирис #продадена картина #Клод Моне

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