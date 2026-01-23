Прокуратурата обвини четирима за организирана група за изнудвания

На 22 януари 2026 г. Софийската градска прокуратура привлече като обвиняеми четири лица за участие в организирана престъпна група, действала от началото на 2024 г. с користна цел – извършване на изнудвания. Един от обвиняемите е сочен за ръководител на групата.

По разпореждане на наблюдаващия прокурор лицата са задържани за срок до 72 часа. Разследването се води от ГДБОП - МВР под ръководството и надзора на СГП.

След разрешения на Софийския градски съд са извършени 26 обиска и изземвания в жилища и офиси на фирми за бързи кредити. Събрани са свидетелски показания, анализирани са трафични данни и видеозаписи, назначени са експертизи и са приобщени документи.

На 25 януари 2026 г. Софийската градска прокуратура ще внесе искане в Софийски градски съд за налагане на мярка за неотклонение "задържане под стража".