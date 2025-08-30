Прокуратурата поиска постоянен арест за Паскал

Защитата иска да бъде пуснат под парична гаранция
Прокуратурата поиска постоянен арест за Никола Николов - Паскал, а защитата - да бъде пуснат под парична гаранция.
Пред съда самият Паскал, заяви, че иска по-лека мярка за неотклонение, за да си направи операция в Германия.
Освен за участие в организирана престъпна група и за контрабандата на три тира цигари, Никола Николов има и още едно обвинение - за държане на акцизна стока.
Очаква се малко по-късно днес, съдът да определи мярката му за неотклонение.