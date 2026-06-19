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Прокуратурата в Перник обвини жена за укривателство след убийството на швейцарски бизнесмен

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Чете се за: 02:25 мин.
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Районна прокуратура в Перник е привлякла като обвиняема 60-годишна жена за лично укривателство, свързано с умишлено убийство, съобщиха от държавното обвинение.

По данни на прокуратурата Елизабет Ланге е привлечена в досъдебно производство за престъпление по чл. 294, ал.1 от Наказателния кодекс. Разследването сочи, че на 11 август 2022 г. в имот в с. Кладница, община Перник, тя е подпомогнала извършителя на умишлено убийство да избегне наказателно преследване.

Установено е, че след причиняването на смъртта на швейцарски гражданин с инициали Удо Ланге, обвиняемата е оказала съдействие на извършителя Борислав Панев, като му е предоставила средства за почистване на следи от престъплението. Освен това тя е предприела действия за създаване на невярна представа относно причините за смъртта, посочват от прокуратурата.

На телефон 112 жената е съобщила, че е открила съпруга си в безпомощно състояние в гаражно помещение в имота. По-късно тя е заявила версия, че смъртта е настъпила вследствие на здравословни проблеми, свързани с високо кръвно налягане и влошено физическо състояние, с което, според обвинението, е затруднила разкриването на обективната истина.

С постановление на разследващ орган спрямо Елизабет Ланге е наложена мярка за неотклонение „гаранция“ в размер на 5000 евро. Постановлението подлежи на обжалване пред Районен съд - Перник.

Работата по досъдебното производство продължава под ръководството и надзора на Районна прокуратура - Перник.

От прокуратурата уточняват още, че делото за умишленото убийство на швейцарския гражданин е приключило през 2025 г. с влязла в сила осъдителна присъда срещу Борислав Панев, на когото е наложено наказание от 20 години лишаване от свобода, което той изтърпява към момента.

Швейцарският бизнесмен Удо Ланге бе намерен мъртъв в дома си на 11 август 2022 г. във вилно селище край пернишкото село Кладница.

#прокуратурата в Перник #убийство

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