Съдът остави в ареста шофьора, убил 9-годишно дете в...
Чете се за: 01:40 мин.
Президентът Илияна Йотова продължава срещите си за...
Чете се за: 01:07 мин.
БНБ: Банкнотата от 200 евро е законно платежно средство и...
Чете се за: 02:57 мин.
Рая Назарян след срещата си с президента Илияна Йотова:...
Чете се за: 02:37 мин.
Частично бедствено положение в шест села в Община Ардино
Чете се за: 00:32 мин.
Проф. Ива Христова: Четири области са в предепидемична...
Чете се за: 03:25 мин.

Проливни дъждове предизвикаха наводнения в Южна Румъния

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
Чете се за: 01:50 мин.
По света
Проливни дъждове предизвикаха наводнения в Южна Румъния
Снимка: Снимката е илюстративна
Проливните дъждове от последните дни предизвикаха днес наводнения в окръг Долж, Южна Румъния (до границата с България – бел. ред.), съобщава телевизия Диджи 24. Местните жители и спасителните служби поставят чували с пясък, за да спрат проникването на вода в домовете и дворовете им.

Две окръжни шосета са под вода след излизането на реки и потоци от коритата им. На места дълбочината на наводнените участъци от пътя достига метър и половина, информират репортерите на Диджи 24. Прекъснат е достъпът до населени места, в които живеят стотици хора.

Пожарникари са спасили мъж, който е бил отнесен от придошла вълна, докато опитвал да прекоси река. Бедстващият се държал за върба край брега на реката, откъдето е бил спасен от пожарникарите и предаден на медицински екип.

Двама рибари в село Ородел също са били изненадани от приливна вълна, като единият от тях е успял да се спаси сам, а другият е останал блокиран от дървета край брега и очаква помощ от пожарникари, съобщава Диджи 24.

Хидролозите актуализираха днес предупрежденията си за проливни дъждове и повишен риск от наводнения и обявиха оранжев код за опасност и през утрешния ден, валиден за реките в окръг Марамуреш в Северна Румъния и в южните окръзи Горж, Мехединц и Долж. В няколко други окръга в северната и северозападната част на страната е обявен жълт код за опасност.

#румъния #проливни дъждове #наводнения

