Протест в защита на журналистиката пред bTV

Журналисти и граждани се събраха тази вечер пред сградата на bTV на протест под надслов „Чашата преля – протест в защита на журналистиката“, организиран по призив на Асоциацията на европейските журналисти (АЕЖ) – България. Акцията започна в 18:00 часа.

Повод за протеста е информацията, че водещата на сутрешния блок „Тази сутрин“ Мария Цънцарова може да бъде свалена от ефир. Участниците изразиха притеснения от евентуален натиск върху журналисти и подчертаха необходимостта от защита на редакционната независимост и свободата на словото.

Към акцията се присъединиха представители на журналистическата общност и граждани, които заявиха солидарност с каузата за свободна и независима журналистика.

От bTV заявиха, че медията води диалог с Мария Цънцарова и обсъжда възможности за развитие на програмното съдържание с нейно активно участие през новата година, което е стандартна практика.

Според bTV твърденията, че Мария Цънцарова и Златимир Йочев са освободени, са неверни и категорично не отговарят на истината.