Протести срещу Тръмп в САЩ

Общият рейтинг на одобрение на Доналд Тръмп сред американците е паднал до 36%, най-ниското ниво от завръщането му в Белия дом, показва проучване на Ройтерс/Ипсос. В много американски градове днес се провеждат протести срещу неговата политика.

Започнаха протести срещу управление на Доналд Тръмп под надслов "Не на кралете“.

Очаква в Съедининети щати да излязат поне около 9-10 милиона протестиращи.

Това ще бъде най-големият протест в историята на страната и дори се очаква да влезе в Книгата на Гинес.

Протестите започват от Минесота, където неотдавна двама американски граждани изгубиха живота си, застреляни от властите. Там ще присъства певецът Брус Спрингстийн, Джейн Фонда, Джоан Бейз.

В Чикаго също се събират хората, недоволни от управлението на Доналд Тръмп, недоволни, че се дават 1 милиард долара на ден за войната, а тези пари не се дават за помощи, за училища, за здравно осигуряване. Очаква да тръгнат по улиците на Чикаго. Има засилено полицейско присъствие.

Очакват се големи протести и в щати, които се управляват от републиканци, като Тексас и Флорида.

Вижте още в прякото включване на Симеон Гаспаров.