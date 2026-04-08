Проверяват прокурор след скандал на паркинг в центъра на София

Отдел „Инспекторат“ към Върховната касационна прокуратура се самосезира по публикации в социалните мрежи за действия на прокурор при спор до паркинг.

Проверката е във връзка с публикации и разпространен в социалните мрежи и онлайн медии видеоклип за възникнал спор до паркинг на ул. „Цар Самуил“ и ул. „Алабин“ с участието на прокурор от Военно-окръжна прокуратура-София.

Именно затова Върховната касационна прокуратура се самосезира и изиска становище от Комисията по професионална етика към Военно-апелативна прокуратура за допуснато нарушение на Кодекса за етично поведение на българските прокурори и следователи.

Проверката на ВКП следва да установи налице ли са дисциплинарни нарушения, извършени от магистрат. Въз основа на резултатите ще бъде преценено има ли основание за търсене на дисциплинарна отговорност и предприемане на последващи действия.