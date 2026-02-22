ПСЖ не срещна затруднения в домакинството си на последния Мец

Пари Сен Жермен победи Мец с 3:0 в мач от 23-ия кръг на Лига 1. Триото в атаката на шампионите донесе успеха на тима - Дезире Дуе, Брадли Баркола и Гонзало Рамош намериха противниковата врата.

Столичани откриха резултата на стадион "Парк де Пренс" в Париж след само 131 секунди игра. Уорън Заир-Емери изведе Дезире Дуе сам срещу вратаря и французинът се разписа.

В добавеното време на първата част парижани удвоиха преднината си. Брадли Баркола бе точен с глава след подаване във вратарското поле на Гонзало Рамош.

След почивката възпитаниците на Луис Енрике подпечатаха успеха си. В 77-ата минута Гонзало Рамош записа името си сред голмайсторите с плътен шут от вътрешността на пеналтерията.

ПСЖ оглавява класирането с актив от 54 пункта. Мец заема последната 18-а позиция в подреждането с 13 точки.