ПСЖ пречупи Оксер с късен гол и си върна аванса на върха

bnt avatar logo от БНТ
Чете се за: 02:15 мин.
Спорт
Парижани доминираха, пропуснаха много, но в крайна сметка дотигнаха до минимален успех в Бургундия.

Брадли Баркола
Снимка: БТА
Пари Сен Жермен постигна трудна, но напълно заслужена победа с 1:0 като гост на Оксер в двубой от френската Лига 1. Столичани контролираха изцяло срещата, но дълго време не успяваха да намерят път към мрежата на отлично представилия се вратар Донован Леон.

Още в началните минути Хвича Кварацхелия пропусна отлична възможност, след като силен негов изстрел бе париран от защитник на противниковата отбрана. Последваха още куп положения за ПСЖ до края на първото полувреме. Грузинският национал бе спрян отново след красив индивидуален пробив, а Гонсало Рамош и Ибрахим Мбайе не успяха да се възползват от центрирания и статични положения след стойностни намеси на Донован Леон.

Най-чистият шанс през първата част дойде след корнер, когато Леон направи две последователни спасявания срещу Кварацхелия и Мбайе, запазвайки нулевото равенство до почивката. Оксер от своя страна не отправи нито един точен удар през първото полувреме.

Натискът на парижани продължи и след паузата, като Баркола отново бе близо до гола на два пъти. В 51-ата минута след отправен удар, профучал покрай вратата и в 63-ата с шут от отлична позиция, който се извиси над напречната греда. В 82-ата минута логичното се случи. След бърз преход и пас на Усман Дембеле, Баркола намери мрежата с прехвърлящ удар за единственото попадение в срещата.

С успеха ПСЖ си върна първото място в класирането и поведе с две точки пред Ланс и мач повече, докато Оксер остава предпоследен и все по-дълбоко въвлечен в битката за оцеляване.,

Автор: Мариан Николов

#Лига 1 2025/2026 #Оксер #Пари Сен Жермен #ПСЖ

