ПСЖ срещу Тотнъм - залогът е Суперкупата на УЕФА

Балканите и Европа в плен на пожарите и екстремните жеги...
Чете се за: 04:22 мин.
"Алфа Рисърч": Близо 50% от българите и 69% от...
Чете се за: 12:42 мин.
Фалшив сигнал за заплаха в полет от София до Лондон...
Чете се за: 03:25 мин.
Задържан е шофьорът беглец, предизвикал катастрофата с...
Чете се за: 01:32 мин.
Росен Желязков: Конституционният баланс между...
Чете се за: 03:57 мин.
Пожарът в Сунгурларе е засегнал 20 000 декара площ
Чете се за: 01:17 мин.
Издирват шофьор, причинил катастрофа със загинала жена на...
Чете се за: 00:45 мин.
Продължава гасенето на пожара в Пирин, летателна техника...
Чете се за: 02:15 мин.

Чете се за: 02:00 мин.
Спорт
Битката между ПСЖ и Тотнъм e тази вечер от 22:00 часа в италианския град Удине.

ПСЖ и Тотнъм ще сложат началото на сезона за големите европейски клубове с финала за Суперкупата на УЕФА. Tова ще бъде 53-тото издание на турнира, след като този трофей се разиграва от 1972 г., когато първи Аякс го печели след две победи над Рейнджърс.

До 1997 г. Суперкупата на Европа се разиграва в две срещи, но и през тази година финалът между победителите в Шампионска лига и Лига Европа ще бъде в един мач.

Битката между ПСЖ и Тотнъм от 22:00 часа в сряда ще се проведе на сравнително малкото съоръжение (25 144 души капацитет) в Удине. Французите и англичаните ще премерят сили за първи път в официален двубой. Отборите имат един двубой от лятната подготовка през 2017 г., когато "шпорите" спечелиха голеадата с 4:2.

През това лято парижани направиха страхотен рейд на Световното клубно първенство, но бяха спрени от Челси. Тотнъм пък преди това беше победил Манчестър Юнайтед на финала на Лига Европа, чрез който си осигури място за Суперкупата.

Възпитаниците на Луис Енрике са фаворизирирани и този път, предвид факта, че бяха най-силният отбор в Европа през изминалия сезон. Той обаче ще бъде без Донарума, който скоро ще се раздели с ПСЖ.

Драгушин, Салвариера, Кулушевски, Мадисън, Соломон и Такай пък не са на разположение за Тотнъм в спора за престижния трофей, който Милан, Барселона и Реал Мадрид са печелили най-често през годините.

