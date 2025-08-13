ПСЖ - Тотнъм: Колко ще получи победителят в Суперкупата на Европа?

Отборът на ПСЖ, победител в Шампионската лига, и Тотнъм, който взе трофея от Лига Европа, се изправят един срещу друг тази вечер в 22:00 часа в Удине. Залогът е Суперкупата на Европа.

Това е възможност за парижкия клуб да добави една от малкото липсващи титли към списъка си с постижения, но и да спечели няколко милиона евро.

Преди мача и на двата клуба са гарантирани по 4 милиона евро от наградния фонд. УЕФА обаче логично е включила бонус от 1 милион за победителя. Следователно, носителят на трофея ще напусне Италия с чек за 5 милиона евро.

25 отбора от 12 различни държави са печелили Суперкупата през годините. Реал Мадрид е най-успешният отбор, изпреварвайки Милан и Барселона, когато през 2024 г. победи Аталанта с 2:0 и завоюва шестия трофей в историята си.

Манчестър Сити стигна до крайния успех за първи път през 2023 г. след триумфа си след дузпи над Севиля в Пирея. Френски отбор никога не е печелил Суперкупата на Европа.

В последните 15 години 12 пъти купата вдига отборът, който преди това е триумфирал в Шампионската лига. Любопитното е, че в трите години, когато побеждава първенецът от Лига Европа, неизменно това е Атлетико Мадрид - 2010, 2012 и 2018.

ПСЖ възобнови тренировките едва миналата седмица, а самият Луис Енрике призна, че няма абсолютно никаква представа какво да очаква от играчите си физически.

„Тотнъм пристига в по-добра физическа форма“, каза и Маркиньос във вторник.

„Но за три седмици не сме загубили всичко. Видях го на тренировките, в комбинациите, подаванията, завършванията", отбеляза защитникът на ПСЖ.