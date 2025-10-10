БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Пулишич е под въпрос за контрола на САЩ

bnt avatar logo от БНТ
Спорт
Звездата на Милан е с контузия.

челси съгласи продаде кристиан пулишич милан милиона евро
Снимка: БГНЕС
Капитанът на националния отбор по футбол на САЩ Кристиан Пулишич е под въпрос за приятелския мач срещу Еквадор в петък в Остин. Новината потвърди селекционерът Маурисио Почетино, който добави, че футболистът на Милан е пропуснал последната тренировка на тима.

27-годишният Пулишич бе избран за Играч на септември в италианското първенство, като вкара три гола и осигури две асистенции. Клубът му Милан е с баланс от четири победи, едно равенство и една загуба от началото на сезона.

Пулишич не игра за САЩ на Голд Къп, но се върна с асистенция при успеха срещу Япония с 2:0 миналия месец. Освен Пулишич, Почетино може да бъде без левия бек Антони Робинсън и Алехандро Зандеяс. Тримата не тренираха в четвъртък.

След мача с Еквадор американският тим посреща и Австралия за контрола в Колорадо на 14 октомври.

#Кристиан Пулишич

