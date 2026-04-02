Пускат билетите за Вечното дерби в петък

От пресслужбата на ЦСКА съобщиха, че билетите за „вечното дерби“ от 30-ия кръг на Първа лига срещу Левски ще бъдат пуснати в продажба утре (3 април, петък) в 12:00 ч. Мачът е на 13 април (понеделник) от 16:00 часа на Национален стадион "Васил Левски", като за "червените" фенове са отредени сектори А и Г.

Билетите за "армейски" привърженици ще се продават онлайн в мрежата на Eventim, на касите пред Сектор А на ст. "Васил Левски" на улица "Гурко" от 3-и до 12-и април (работно време 10:00 до 19:00 ч.), както и в официалния фен магазин на ЦСКА на ул. „Солунска“ 12 (10:00-19:00 ч.).

В деня на мача (13 април) пропуски ще се продават от 9:00 ч. до началото на второто полувреме на двубоя (17:00 ч.).

Притежателите на абонаментни карти на ЦСКА могат да посетят двубоя с тях.

Цените на билетите са както следва:

Сектор А – 15,34 евро (30 лв.)

Сектор Г - 10,23 евро (20 лв.)

По изискване на органите на реда в продажба няма да бъдат пускани блокове 16, 17, 18, 34, 35 и 36 на Национален стадион "Васил Левски".

Поради ремонтни дейности, блокове 43, 44 и 45 от Сектор Г, както и блокове 32 и 33 от Сектор В, ще бъдат пуснати в продажба при изчерпване на билетите за останалите блокове и при изцяло завършени ремонтни дейности в блок 44 на Сектор Г.