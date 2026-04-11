Пьотр Нестеров остана на крачка от финал в Монастир

Националът на България за Купа „Дейвис" Пьотр Нестеров отпадна на полуфиналите на сингъл на турнира на твърда настилка в Монастир (Тунис) с награден фонд 30 хиляди долара.

23-годишният българин отстъпи с 3:6, 3:6 на №8 в схемата Джак Лож (Белгия). Срещата продължи час и 44 минути.

Нестеров загуби първите четири гейма в мача, намали пасива си на 3:4, но загуби следващите два гейма за крайното 3:6 в първия сет. Българинът проби още в първия гейм на втората част, но веднага се стигна до рибрейк за 1:1. Нестеров изостана с 2:4, върна пробива за 3:4, но отново беше пробит за 3:5. След това Лож успя да затвори мача в своя полза на собствен сервис.

Преди този двубой Пьотр Нестеров постигна три победи на турнира, като елиминира втория поставен Елиаким Кулибали (Кот д′Ивоар) и №5 в схемата Янки Ерел (Турция).