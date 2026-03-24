Пьотр Нестеров отпадна на крачка от финала в Ираклион

Българският тенисист Пьотр Нестеров отпадна на полуфиналите на единично на турнира на твърда настилка в Ираклион (Гърция) с награден фонд 25 хиляди долара.

Нестеров загуби от шестия в схемата Бувайсар Гадамори (Белгия) с 2:6, 6:7 (2) за 107 минути, след като не успя да реализира нито един пробив в мача.

Надпреварата се доигра, след като беше прекъсната заради дъждове за четири дни, а титлата спечели поставеният под номер 4 Стефан Достанич (САЩ), който надделя на финала над Гадамори с 6:3, 3:6, 10-6.