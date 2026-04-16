Пьотр Нестеров продължава напред в Тунис и е на четвъртфинал

Националът на България за Купа Дейвис Пьотр Нестеров се класира за четвъртфиналите на сингъл на турнира по тенис на твърда настилка в Монастир (Тунис) с награден фонд 30 хиляди долара.

Поставеният под номер 7 българин постигна победа над французина Александър Обрио с 6:3, 2:6, 6:1 в мач, преминал при трудни ветровити условия.

Нестеров започна уверено и поведе с 3:1 гейма в първия сет, който затвори без особени затруднения. Във втората част Обрио пое инициативата и след аванс от 5:1 изравни резултата. В решаващия трети сет обаче българинът отново наложи контрол, поведе с 3:0 и с нов пробив за 5:1 си осигури спокойствие, като приключи срещата още при първия си мачбол на собствен сервис, въпреки че изоставаше с 15:40.

За място на полуфиналите Нестеров ще се изправи срещу победителя от двубоя между испанеца Джон Ечеберия и представителя на домакините Скандер Мансури.

В надпреварата на двойки българинът, в тандем с Лука Потенца, предстои да доиграе по-късно днес срещата си от първия кръг срещу Хорхе Планс и Кристофър Сусу, която беше прекъсната при 3:0 гейма в полза на съперниците им.





