БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Чете се за: 00:27 мин.
Чете се за: 03:12 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Пьотр Нестеров продължава напред в Тунис и е на четвъртфинал

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:30 мин.
Спорт
Запази

Българинът преодоля французин в три сета и чака следващия си съперник в Монастир

Снимка: БТА
Слушай новината

Националът на България за Купа Дейвис Пьотр Нестеров се класира за четвъртфиналите на сингъл на турнира по тенис на твърда настилка в Монастир (Тунис) с награден фонд 30 хиляди долара.

Поставеният под номер 7 българин постигна победа над французина Александър Обрио с 6:3, 2:6, 6:1 в мач, преминал при трудни ветровити условия.

Нестеров започна уверено и поведе с 3:1 гейма в първия сет, който затвори без особени затруднения. Във втората част Обрио пое инициативата и след аванс от 5:1 изравни резултата. В решаващия трети сет обаче българинът отново наложи контрол, поведе с 3:0 и с нов пробив за 5:1 си осигури спокойствие, като приключи срещата още при първия си мачбол на собствен сервис, въпреки че изоставаше с 15:40.

За място на полуфиналите Нестеров ще се изправи срещу победителя от двубоя между испанеца Джон Ечеберия и представителя на домакините Скандер Мансури.

В надпреварата на двойки българинът, в тандем с Лука Потенца, предстои да доиграе по-късно днес срещата си от първия кръг срещу Хорхе Планс и Кристофър Сусу, която беше прекъсната при 3:0 гейма в полза на съперниците им.


#тенис турнир в Тунис # Пьотр Нестеров

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Още от: Български тенис

Водещи новини

Галерия
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ