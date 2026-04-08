Пьотр Нестеров с впечатляващ обрат на турнир в Тунис

Пьотр Нестеров се класира за втория кръг на сингъл на турнир по тенис на твърда настилка в Монастир с награден фонд от 30 хиляди долара.

Националът на България за Купа „Дейвис“ постигна впечатляващ обрат срещу втория поставен Елиаким Кулибали, побеждавайки го с 6:7(5), 6:4, 7:5 след близо три часа игра.

Първият сет беше изключително оспорван и бе решен в тайбрек, където Нестеров допусна минипробив в ключов момент. Във втората част българинът заигра по-уверено, реализира ранен пробив и успя да изравни резултата.

В решаващия трети сет Нестеров поведе с 3:1, но съперникът му направи обрат до 5:4. Българинът обаче показа характер и с три поредни гейма затвори мача в своя полза.

В следващия кръг той ще се изправи срещу Тобиа Мордини, а по-късно днес ще стартира и в надпреварата на двойки заедно с Олександър Овчаренко.