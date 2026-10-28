Радослав Гидженов ще свири мача ЦСКА - Славия на историческото откриване на новия стадион "Българска армия“

Съдийската комисия към БФС обяви назначенията за 14-ия кръг на efbet Лига, като Гидженов получи наряд за двубоя между ЦСКА и Славия на 31 октомври
Радослав Гидженов ще бъде главен съдия на двубоя между ЦСКА и Славия, с който официално ще бъде открит обновеният стадион "Българска армия“. Срещата от 14-ия кръг на Първа лига е насрочена за събота, 31 октомври, от 19:30 часа.
Гидженов ще бъде подпомаган от Мирослав Иванов и Георги Тодоров, а четвърти съдия ще бъде Петър Николов. За системата ВАР ще отговаря Геро Писков, с асистент Любомир Вушовски.
Съдийската комисия към Българския футболен съюз определи и арбитрите за останалите срещи от кръга.
Гостуването на Левски срещу Дунав Русе в събота от 16:30 часа е поверено на Мариян Гребенчарски, докато Тодор Киров ще ръководи сблъсъка между Локомотив Пловдив и Лудогорец, който започва в 14:00 часа.
В петък Мартин Марков ще бъде главен съдия на срещата между ЦСКА 1948 и Спартак Варна, а Волен Чинков ще ръководи двубоя между Локомотив София и Ботев Пловдив.
Кръгът ще завърши в понеделник, 2 ноември, с мачовете Черно море – Ботев Враца и Арда – Септември София.
Пълните съдийски назначения за 14-ия кръг на efbet Лига:
30 октомври, петък
17:00 ч. | ЦСКА 1948 – Спартак Варна
Главен съдия: Мартин Марков
Асистент-съдии: Мартин Венев, Радостин Бодуров
Четвърти съдия: Георги Спасов
ВАР: Димитър Димитров
АВАР: Георги Новачев
Съдийски наблюдател: Валентин Добрев
19:30 ч. | Локомотив София – Ботев Пловдив
Главен съдия: Волен Чинков
Асистент-съдии: Дениз Соколов, Иво Колев
Четвърти съдия: Станимир Тренчев
ВАР: Никола Попов
АВАР: Владимир Кирилов
Съдийски наблюдател: Йордан Иванов
31 октомври, събота
14:00 ч. | Локомотив Пловдив – Лудогорец
Главен съдия: Тодор Киров
Асистент-съдии: Владимир Ташков, Светослав Стойчев
Четвърти съдия: Ивайло Ненков
ВАР: Венцислав Митрев
АВАР: Кристина Георгиева
Съдийски наблюдател: Крум Стоилов
16:30 ч. | Дунав Русе – Левски
Главен съдия: Мариян Гребенчарски
Асистент-съдии: Станимир Илков, Богомил Димитров
Четвърти съдия: Георги Новачев
ВАР: Станимир Тренчев
АВАР: Михаел Павлов
Съдийски наблюдател: Цветан Кръстев
19:30 ч. | ЦСКА – Славия
Главен съдия: Радослав Гидженов
Асистент-съдии: Мирослав Иванов, Георги Тодоров
Четвърти съдия: Петър Николов
ВАР: Геро Писков
АВАР: Любомир Вушовски
Съдийски наблюдател: Александър Костадинов
2 ноември, понеделник
17:00 ч. | Черно море – Ботев Враца
Главен съдия: Любослав Любомиров
Асистент-съдии: Йордан Петров, Желязко Пилатов
Четвърти съдия: Християна Гутева
ВАР: Димитър Димитров
АВАР: Красимир Кръстев
Съдийски наблюдател: Ивелин Занев
19:30 ч. | Арда – Септември София
Главен съдия: Васил Минев
Асистент-съдии: Павлета Рашкова, Месут Ахмедов
Четвърти съдия: Любомир Вушовски
ВАР: Денислав Сталев
АВАР: Димо Димов
Съдийски наблюдател: Ахмед Ахмед