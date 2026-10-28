Радослав Гидженов ще свири мача ЦСКА - Славия на историческото откриване на новия стадион "Българска армия“

Радослав Гидженов ще бъде главен съдия на двубоя между ЦСКА и Славия, с който официално ще бъде открит обновеният стадион "Българска армия“. Срещата от 14-ия кръг на Първа лига е насрочена за събота, 31 октомври, от 19:30 часа.

Гидженов ще бъде подпомаган от Мирослав Иванов и Георги Тодоров, а четвърти съдия ще бъде Петър Николов. За системата ВАР ще отговаря Геро Писков, с асистент Любомир Вушовски.

Съдийската комисия към Българския футболен съюз определи и арбитрите за останалите срещи от кръга.

Гостуването на Левски срещу Дунав Русе в събота от 16:30 часа е поверено на Мариян Гребенчарски, докато Тодор Киров ще ръководи сблъсъка между Локомотив Пловдив и Лудогорец, който започва в 14:00 часа.

В петък Мартин Марков ще бъде главен съдия на срещата между ЦСКА 1948 и Спартак Варна, а Волен Чинков ще ръководи двубоя между Локомотив София и Ботев Пловдив.

Кръгът ще завърши в понеделник, 2 ноември, с мачовете Черно море – Ботев Враца и Арда – Септември София.

Пълните съдийски назначения за 14-ия кръг на efbet Лига:

30 октомври, петък

17:00 ч. | ЦСКА 1948 – Спартак Варна

Главен съдия: Мартин Марков

Асистент-съдии: Мартин Венев, Радостин Бодуров

Четвърти съдия: Георги Спасов

ВАР: Димитър Димитров

АВАР: Георги Новачев

Съдийски наблюдател: Валентин Добрев

19:30 ч. | Локомотив София – Ботев Пловдив

Главен съдия: Волен Чинков

Асистент-съдии: Дениз Соколов, Иво Колев

Четвърти съдия: Станимир Тренчев

ВАР: Никола Попов

АВАР: Владимир Кирилов

Съдийски наблюдател: Йордан Иванов

31 октомври, събота

14:00 ч. | Локомотив Пловдив – Лудогорец

Главен съдия: Тодор Киров

Асистент-съдии: Владимир Ташков, Светослав Стойчев

Четвърти съдия: Ивайло Ненков

ВАР: Венцислав Митрев

АВАР: Кристина Георгиева

Съдийски наблюдател: Крум Стоилов

16:30 ч. | Дунав Русе – Левски

Главен съдия: Мариян Гребенчарски

Асистент-съдии: Станимир Илков, Богомил Димитров

Четвърти съдия: Георги Новачев

ВАР: Станимир Тренчев

АВАР: Михаел Павлов

Съдийски наблюдател: Цветан Кръстев

19:30 ч. | ЦСКА – Славия

Главен съдия: Радослав Гидженов

Асистент-съдии: Мирослав Иванов, Георги Тодоров

Четвърти съдия: Петър Николов

ВАР: Геро Писков

АВАР: Любомир Вушовски

Съдийски наблюдател: Александър Костадинов

2 ноември, понеделник

17:00 ч. | Черно море – Ботев Враца

Главен съдия: Любослав Любомиров

Асистент-съдии: Йордан Петров, Желязко Пилатов

Четвърти съдия: Християна Гутева

ВАР: Димитър Димитров

АВАР: Красимир Кръстев

Съдийски наблюдател: Ивелин Занев

19:30 ч. | Арда – Септември София

Главен съдия: Васил Минев

Асистент-съдии: Павлета Рашкова, Месут Ахмедов

Четвърти съдия: Любомир Вушовски

ВАР: Денислав Сталев

АВАР: Димо Димов

Съдийски наблюдател: Ахмед Ахмед