Радослав Кирилов аут за дербито с ЦСКА

Стана известна групата на Левски за Вечното дерби срещу ЦСКА. „Сините“ ще се лишат от услугите на една от своите основни фигури за мача от 15-ия кръг. За отбора от „Герена“ няма да играе Радослав Кирилов. По всяка вероятност крилото страда от контузия, получена по време на последните тренировки на отбора. Българският национал е сред най-постоянните футболисти за столичния тим.

Треньорът на тима Хулио Веласкес призна на пресконференцията в петък, че в отбора има двама футболисти, които имат мускулно напрежение, но без да ги посочва. Отсъствието на Кирилов поставя под съмнение и участието му за България в световните квалификации срещу Турция и Грузия.

За сметка на това в състава е Мазир Сула, който бе сменен принудително заради контузия при гостуването на Арда, когато на излизане от терена не можеше да стъпва на крака си. Ето и пълната група на "сините":

Вратари: Светослав Вуцов, Мартин Луков

Защитници: Майкон, Кристиан Макун, Вандерсон Цунами, Кристиан Димитров, Алдаир Невеш, Никола Серафимов, Оливер Камдем

Халфове: Асен Митков, Георги Костадинов, Рилдо Фильо, Акрам Бурас, Гашпер Търдин, Мазир Сула

Нападатели: Мустафа Сангтаре, Борислав Рупанов, Марин Петков, Фабио Лима, Евертон Бала