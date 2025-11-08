Радослав Кирилов аут за дербито с ЦСКА

Българският национал, който е сред най-постоянните футболисти, отпадна от сметките.
Стана известна групата на Левски за Вечното дерби срещу ЦСКА. „Сините“ ще се лишат от услугите на една от своите основни фигури за мача от 15-ия кръг. За отбора от „Герена“ няма да играе Радослав Кирилов. По всяка вероятност крилото страда от контузия, получена по време на последните тренировки на отбора. Българският национал е сред най-постоянните футболисти за столичния тим.
Треньорът на тима Хулио Веласкес призна на пресконференцията в петък, че в отбора има двама футболисти, които имат мускулно напрежение, но без да ги посочва. Отсъствието на Кирилов поставя под съмнение и участието му за България в световните квалификации срещу Турция и Грузия.
За сметка на това в състава е Мазир Сула, който бе сменен принудително заради контузия при гостуването на Арда, когато на излизане от терена не можеше да стъпва на крака си. Ето и пълната група на "сините":
Вратари: Светослав Вуцов, Мартин Луков
Защитници: Майкон, Кристиан Макун, Вандерсон Цунами, Кристиан Димитров, Алдаир Невеш, Никола Серафимов, Оливер Камдем
Халфове: Асен Митков, Георги Костадинов, Рилдо Фильо, Акрам Бурас, Гашпер Търдин, Мазир Сула
Нападатели: Мустафа Сангтаре, Борислав Рупанов, Марин Петков, Фабио Лима, Евертон Бала