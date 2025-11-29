БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Ивелин Михайлов е неустановеният народен представител с...
Чете се за: 02:27 мин.
Заловиха над 12 000 флаконa с райски газ, задържан е...
Чете се за: 00:57 мин.
Владимир Зографски записа рекордното в кариерата си...
Чете се за: 01:35 мин.
Радослав Росенов е четирикратен европейски шампион по...
Чете се за: 00:55 мин.
Румен Радев: Оттеглянето на този бюджет е гражданска победа
Чете се за: 01:10 мин.

Радослав Росенов е боксьор №1 на Европа

Чете се за: 01:35 мин.
Спорт
Боксьорът бе избран за най-добър боксьор на европейското първенство за мъже до 23 години.

Радослав Росенов
Снимка: startphoto.bg
Радослав Росенов получи поредно признание за страхотните умения, които притежава. Часове след като спечели четвъртата си поредна титла от европейски първенства за мъже до 23 години, националът бе избран и за най-добър боксьор на шампионата.

Талантът получи приза за впечатляващото си представяне на първенството в Будапеща. Той покори безапелационно категория до 60 килограма, давайки да се разбере, че е №1 в тази дивизия на Стария континент.

„Много съм щастлив. Дойдох тук с единствената мисъл да си тръгна като четирикратен шампион. Радвам се, че го постигнах. Наградата за №1 е признание, което много ме ласкае, защото се оценява труда ми. Благодаря на всички, които ме подкрепят, на Българска федерация бокс, на президента Красимир Инински, на треньорите Жоел Арате и Валентин Поптолев, на личния ми треньор Съби Събев, на семейството и съотборниците ми. Това е още една стъпка към голямата цел – олимпийски медал от Лос Анджелис“, каза след успеха Радослав Росенов.

България завърши с общо три отличия в Будапеща. Освен златото на Росенов, със сребърни медали се окичиха Викторио Илиев (65 кг) и Уилиам Чолов (80 кг). Представяне, което постави страната на върха в класирането при мъжете в унгарската столица.

#Радослав Росенов

