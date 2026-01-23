Радослав Янков отпадна на осминафиналите в паралелния гигантски слалом в Зимонхьое

Радослав Янков не успя да премине осминафиналите в паралелния гигантски слалом от Световната купа в австрийския зимен център Зимонхьое.

Янков, който бе единственият български участник в този старт, загуби двубоя с корееца Санхо Ли.

Българинът завърши на 13 стотни след своя опонент. Ли достигна до полуфиналите, където отпадна от австриеца Фабиан Обман. В малкия финал той загуби от италианеца Аарън Марч.

Победител стана друг представител на Италия - Роланд Фишналер, който в големия финал се наложи срещу австриеца Фабиан Обман.

Лидер в генералното подреждане за Световната купа остава италианецът Аарън Марч с 515 точки, докато най-предно класиране от българите е за Радослав Янков - 9-и с 241 точки. Тервел Замфиров е 11-и с 228 точки, а Александър Кръшняк - 25-и с 113 точки.

Следващият старт за Световната купа е паралелен гигантски слалом в Рогла, Словения, на 31 януари.