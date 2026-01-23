БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Румен Радев напусна президентството: Много сме, не могат...
Чете се за: 01:37 мин.
Учениците от област Добрич се връщат в класните стаи
Чете се за: 01:02 мин.
Илияна Йотова е новият президент на България
Чете се за: 05:35 мин.
Конституционният съд реши: Пълномощията на президента...
Чете се за: 01:35 мин.
Почина писателят Калин Терзийски
Чете се за: 01:32 мин.
След катастрофата с директора на НП "Рила":...
Чете се за: 01:40 мин.
Тръмп: Огромен флот се насочва към Иран
Чете се за: 01:00 мин.

Илияна Йотова е новият президент на България. След 9 години на власт Румен Радев напуска президентството

Радослав Янков отпадна на осминафиналите в паралелния гигантски слалом в Зимонхьое

Чете се за: 01:12 мин.
Спорт
Победител стана Роланд Фишналер.

Радослав Янков
Снимка: БГНЕС
Радослав Янков не успя да премине осминафиналите в паралелния гигантски слалом от Световната купа в австрийския зимен център Зимонхьое.

Янков, който бе единственият български участник в този старт, загуби двубоя с корееца Санхо Ли.

Българинът завърши на 13 стотни след своя опонент. Ли достигна до полуфиналите, където отпадна от австриеца Фабиан Обман. В малкия финал той загуби от италианеца Аарън Марч.

Победител стана друг представител на Италия - Роланд Фишналер, който в големия финал се наложи срещу австриеца Фабиан Обман.

Лидер в генералното подреждане за Световната купа остава италианецът Аарън Марч с 515 точки, докато най-предно класиране от българите е за Радослав Янков - 9-и с 241 точки. Тервел Замфиров е 11-и с 228 точки, а Александър Кръшняк - 25-и с 113 точки.

Следващият старт за Световната купа е паралелен гигантски слалом в Рогла, Словения, на 31 януари.

#Радослав Янков

