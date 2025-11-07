Радостин Василев обвини Ивелин Михайлов в участие в схеми чрез инвестиции и имотни сделки

Лидерът на МЕЧ Радостин Василев алармира на брифинг в парламента за схеми чрез инвестиции и имотни сделки, свързани с председателя на "Величие" Ивелин Михайлов и негови приближени.

"От днес обявявам край на партия "Величие". Това не е политическа формация, а финансова пирамида", каза Василев.

Той представи четири случая на лица, станали част от схемите. Василев заяви, че от от МЕЧ ще сезират компетентните институции и ще настояват за пълно разследване.

От “Величие” отговориха на МЕЧ.