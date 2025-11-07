БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Кметът на София Васил Терзиев е отнел правомощията на...
Чете се за: 02:07 мин.
Сделката за "Лукойл": "Гънвор" се...
Чете се за: 03:22 мин.

Радостин Василев обвини Ивелин Михайлов в участие в схеми чрез инвестиции и имотни сделки

Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Лидерът на МЕЧ представи четири случая на лица, станали част от схемите

Радостин Василев обвини Ивелин Михайлов в участие в схеми чрез инвестиции и имотни сделки
Лидерът на МЕЧ Радостин Василев алармира на брифинг в парламента за схеми чрез инвестиции и имотни сделки, свързани с председателя на "Величие" Ивелин Михайлов и негови приближени.

"От днес обявявам край на партия "Величие". Това не е политическа формация, а финансова пирамида", каза Василев.

Той представи четири случая на лица, станали част от схемите. Василев заяви, че от от МЕЧ ще сезират компетентните институции и ще настояват за пълно разследване.

От “Величие” отговориха на МЕЧ.

"Да внушаваш пирамида. Имам разговор с Радостин Василев, в който го питам какво е пирамида и той отговаря - Мое лично мнение”, каза Ивелин Михайлов.

#"Величие" #Ивелин Михайлов #Радостин Василев #меч

