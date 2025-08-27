Радукану с експресна победа в Ню Йорк и място в третия кръг

Шампионката от 2021 г. Ема Радукану се класира за третия кръг на US Open, след като записа убедителна победа над индонезийката Джанис Чен – 6:2, 6:1.



Представителката на Великобритания записа 8 аса, не допусна двойни грешки и реализира 4 от 6 точки за пробив. Съперничката ѝ имаше 1 ас, 2 двойни грешки и нямаше възможност за брейк.

В следващия кръг на турнира от Големия шлем в Ню Йорк 22-годишната британка ще се изправи срещу победителката от мача Елена Рибакина (Казахстан) — Тереза Валентова (Чехия).

Номер 10 в схемата Ема Наваро от САЩ също намери място в следващата фаза, след като се наложи над сънародничката си Кейти МакНали – 6:2, 6:1.