Рафа Леао се завърна на голямата сцена и изкачи Милан на върха в Италия

Станко Димов от Станко Димов
Чете се за: 01:50 мин.
Спорт
В среща от седмия кръг, „росонерите“ победиха много трудно у дома Фиорентина с 2:1.

Рафаел Леао
Снимка: БГНЕС
Отборът на Милан е новият едноличен лидер в класирането в италианската Серия „А“. В среща от седмия кръг, „росонерите“ победиха много трудно у дома Фиорентина с 2:1. В герой за Милан се превърна Рафаел Леао, който отбеляза и двата гола за успеха. С трите точки Милан събра на сметката си 16 и излезе на първото място.

На „Сан Сиро“ двата отбора изиграха скучно първо полувреме. След почивката обаче мач стана. Фиорентина излезе напред в резултата в 55-ата минута чрез Робин Госенс, който се оказа на точното място след центриране в полето и хаос в отбраната на домакините – 0:1.

Милан изравни в 63-ата минута чрез Леао, който се разписа с удар от над 20 метра. Де Хеа закъсня с реакцията и топката се оплете в мрежата зад него – 1:1. Домакините се мобилизираха и продължиха да атакуват, като резервата Сантяго Хименес бе близо до втори гол, но Де Хеа спаси с една ръка.

Пет минути преди края на срещата Хименес отново попадна в центъра на обективите. Нападателят изработи дузпа, която беше реализирана от Леао – 2:1 за Милан.
До края Фиорентина приложи натиск, но не успя да стигне до изравнителен гол.

След този мач Милан е лидер в класирането, а Фиорентина остава в дъното без успех. Стефано Пиоли пък е фаворит №1 за първо уволнение на треньор от началото на сезона в Италия.

#Серия А 2025/26 #ФК Фиорентина #Рафаел Леао #Милан

