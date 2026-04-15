Рафиня обвини съдийството за отпадането на Барселона от Шампионска лига

Нападателят на Барселона разкритикува съдийството в двата мача срещу Атлетико Мадрид.

Нападателят на Барселона Рафиня атакаву съдията след отпадането на тима от Атлетико Мадрид в четвъртфиналите на Шампионска лига с общо резултат 2:3 от двата мача. Барса завърши и в двата мача с човек по-малко на терена заради директни червени картони.

Бразилският национал не игра и в двата мача заради контузия, но обвини рефера от Франция Клеман Тюрпен, както и румънеца Ищван Ковач, като смята, че те "са ограбили" отбора му.

"Според мен, това бе грабеж, не само в този мач, но и в първия. Мисля, че съдиите се справиха много зле. Решенията, които взе Тюрпен, бяха невероятни. Наистина не мога да разбера защо толкова се страхуват, че Барселона може да спечели", каза Рафиня.

"Беше тежко, особено като осъзнаеш, че трябва да работиш три пъти повече, да печелиш срещите. Мисля, че всеки може да направи грешки, човешко е. Но когато грешките се повтарят по един и същ начин, това е нещо, на което трябва да обърнем внимание", добави нападателят.

Миналата седмица Ищван Ковач изгони Пау Кубарси в 42-ата минута след преглед с ВАР на ситуацията, при която защитникът събори Джулиано Симеоне, устремил се сам срещу вратаря. Тогава Атлетико вкара от последвалия пряк свободен удар чрез Хулиан Алварес. Снощи Тюрпен повтори колегата си, като показа червен картон на Гарсия след преглед с ВАР за фаул срещу Александър Сьорлот.

Мадрид ликува! Атлетико изхвърли Барселона от Шампионската лига
#УЕФА Шампионска лига 2025/26 #Рафиня # Барселона

