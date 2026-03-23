Районният съд в Дупница потвърди наложената на ТЕЦ "Бобов дол" глоба от 250 000 лева

Районен съд Дупница потвърди наказателно постановление от 12 ноември 2025 г. на РИОСВ – София, с което на ТЕЦ "Бобов дол" е наложена имуществена санкция в размер на 250 000 лева.

Извършена е оценка за периода на експлоатация на горивната инсталация за 12 месеца – от 01 януари до 31 декември 2024 г. По делото е установено, че ТЕЦ "Бобов дол" е експлоатирал Енергиен котел 1 и Енергиен котел 2 без пречиствателно съоръжение общо 250 часа през съответните месеци. Няма данни обаче за съдържанието на изпусканите емисии.

В мотивите си съдът посочва, че горивната инсталация не може да се експлоатира без пречиствателни съоръжения повече от 120 часа в рамките на всеки произволно избран период от 12 месеца.

Решението не е окончателно и може да бъде обжалвано пред Административния съд – Кюстендил в 14-дневен срок.