Равенство между Елче и Реал Сосиедад в Ла Лига

Елче и Реал Сосиедад не успяха да се победят в Ла Лига. Двата отбора завършиха наравно след 1:1 в мач от 12-ия кръг. Така Елче продължава без победа в последните си пет двубоя, а баският тим все още не знае какво е поражение като гост в испанския елит през сезона.

Рафа Мир пропусна две положения за новака Елче още в първия четвърт част на мача. Алваро Родригес изведе Елче напред в резултата в 57-ата минута след асистенция на Алваро Нунес. Това бе първият му гол за сезона, като той засече центриране и вкара топката под гредата.

Реал Сосиедад обаче наложи натиск до края на мача, като нарушение на Давид Афенгрубер срещу Умар Садик доведе до дузпа, а Микел Оярсабал бе безпогрешен.

Елче е на девета позиция в класирането с 15 точки, докато Реал Сосиедад е на 14-о място с 13.