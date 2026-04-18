Иран отново затвори Ормузкия проток
Преди вота в неделя: Членове на СИК-ове в Бургас напускат...
От ЦИК обясняват за дефектните бюлетини и за смяната на...
Електрически автобус помете три паркирани коли в Хасково...
Ден за размисъл преди предсрочния парламентарен вот на 19...
Раздаването на изборните книжа в Сливен започна спокойно

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Иван Янев
В Сливенска област могат да гласуват 170 750 души в 298 секции

Раздаването на изборните книжа в община Сливен започна в ранния следобед спокойно и без напрежение.

Секционните избирателни комисии в областния център след получаване на документите бяха съпроводени под полицейски конвой до училищата, в които са разположени секциите, за да ги подготвят и запечатат за изборния ден.

Общият брой на членовете на секционните комисии е 2682.

В неделя в Сливенска област 170 750 граждани ще могат да упражнят правото си на глас в 298 секции. В 246 от тях ще се гласува машинно, а в останалите 52 – само с хартиени бюлетини.

Разкрити са и шест специални секции – една подвижна за община Сливен и пет в социални, здравни заведения и затвора.

За шестте мандата от Сливенския район се състезават 153-ма кандидати от 14 партии и 10 коалиции.

