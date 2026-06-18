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Разгадаха мистерията на "тихата" черна дупка в центъра на Млечния път

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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Чете се за: 01:37 мин.
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Снимка: pixabay.com/
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Учени са открили доказателства за космически вятър, идващ от свръхмасивната черна дупка Стрелец А* (Sagittarius A*) , което може да разреши една от най-дългогодишните загадки в астрономията, съобщи Си Ен Ен, позовавайки се на ново научно изследване.

Черната дупка, чиято маса е около 4 милиона пъти по-голяма от тази на Слънцето, озадачава учените повече от 50 години, тъй като не показваше ясни признаци на характерните за подобни обекти газови потоци и струи.

След петгодишни наблюдения изследователи от Северозападния университет в Еванстън, Илинойс са открили конусовидна кухина без студен газ в района около черната дупка. Според тях тя е формирана от поток горещ газ, изхвърлян директно от Стрелец А*.

По думите на Марк Горски откритието показва, че и най-близката до нас свръхмасивна черна дупка се подчинява на познатите физични закони. Досега вятърът е оставал незабелязан заради слабата активност на обекта и ограниченията на предишните наблюдателни инструменти.

"Нашият резултат показва, че тази черна дупка също генерира вятър и че физиката на черните дупки работи така, както очаквахме", коментира Лена Мурчикова. Според нея това е най-слабият вятър от черна дупка, наблюдаван досега.

#Млечния път #черни дупки #Космос

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