Разходка без каишка - 100 лева глоба!

Да пуснеш кучето си да тича свободно в парка може да изглежда безобидно, но законът е ясен - всяко куче трябва да е на каишка извън дома. Ако е агресивно или по-голямо, задължителен е и намордник. Разхождането без повод или по детски площадки може да струва 100 лева глоба, а при инцидент дори до 400 лева.

Според данните на Българската агенция по безопасност на храните, у нас има почти 450 хиляди регистрирани кучета, от които над 100 хиляди са само в София. Не малко собственици пренебрегват правилата. От началото на годината до 12 ноември столичните инспектори са проверили над 4000 собственици на кучета. За установени нарушения са съставени повече от 300 акта.

В столичните паркове не рядко се виждат пуснати кучета, които тичат между хората и децата. Специалистите напомнят, че животните могат да бъдат пуснати свободно само в обособени заграждения. Собствениците са длъжни също да почистват след тях, да ги ваксинират всяка година и да имат ветеринарен паспорт и микрочип.

Както казват експертите – отговорният стопанин пази и своето куче, и околните.