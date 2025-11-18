БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
СГС прекратява производството срещу Благомир Коцев и го...
Чете се за: 00:42 мин.
Официално: 31 декември и 2 януари са неработни дни
Чете се за: 00:22 мин.
Румен Радев: Решението на КС е победа на правото над...
Чете се за: 02:00 мин.
Пожар изпепели автобуси, коли и бусове в Костинброд
Чете се за: 03:07 мин.
Петима надзиратели от ареста във Варна са задържани тази нощ
Чете се за: 01:15 мин.

Разходка без каишка - 100 лева глоба!

Чете се за: 01:30 мин.
Да пуснеш кучето си да тича свободно в парка може да изглежда безобидно, но законът е ясен - всяко куче трябва да е на каишка извън дома. Ако е агресивно или по-голямо, задължителен е и намордник. Разхождането без повод или по детски площадки може да струва 100 лева глоба, а при инцидент дори до 400 лева.

Според данните на Българската агенция по безопасност на храните, у нас има почти 450 хиляди регистрирани кучета, от които над 100 хиляди са само в София. Не малко собственици пренебрегват правилата. От началото на годината до 12 ноември столичните инспектори са проверили над 4000 собственици на кучета. За установени нарушения са съставени повече от 300 акта.

В столичните паркове не рядко се виждат пуснати кучета, които тичат между хората и децата. Специалистите напомнят, че животните могат да бъдат пуснати свободно само в обособени заграждения. Собствениците са длъжни също да почистват след тях, да ги ваксинират всяка година и да имат ветеринарен паспорт и микрочип.

Както казват експертите – отговорният стопанин пази и своето куче, и околните.

Десетки граждани са сигнализирали за движещия се в насрещното автомобил на АМ "Тракия"
Десетки граждани са сигнализирали за движещия се в насрещното...
Официално: 31 декември и 2 януари са неработни дни
Официално: 31 декември и 2 януари са неработни дни
Пожар изпепели автобуси, коли и бусове в Костинброд
Пожар изпепели автобуси, коли и бусове в Костинброд
Петима надзиратели от ареста във Варна са задържани тази нощ
Петима надзиратели от ареста във Варна са задържани тази нощ
Коледни добавки за пенсионерите? Социалната комисия прие бюджета на ДОО за 2026 г.
Коледни добавки за пенсионерите? Социалната комисия прие бюджета на...
Според Конституционния съд Наталия Киселова е трябвало да подложи на обсъждане предложението на президента за референдум
Според Конституционния съд Наталия Киселова е трябвало да подложи...

Десетки измамени по схемата “обаждане от поддръжката на приложението на банка”
Десетки измамени по схемата “обаждане от поддръжката на...
Каква е причината за жестоката катастрофа с 3 жертви на АМ "Тракия"?
Каква е причината за жестоката катастрофа с 3 жертви на АМ...
Бащата на Сияна: Адвокат Нотев не защитава безплатно убиеца на детето ми - получил е 48 000 лева
Бащата на Сияна: Адвокат Нотев не защитава безплатно убиеца на...
Десетки граждани са сигнализирали за движещия се в насрещното автомобил на АМ "Тракия"
Десетки граждани са сигнализирали за движещия се в насрещното...
Честит юбилей на Мария Петрова
Честит юбилей на Мария Петрова
Гледайте на живо Турция – България в Бурса по БНТ 1 и БНТ 3
Гледайте на живо Турция – България в Бурса по БНТ 1 и БНТ 3

Нови методи за обучение на кандидат-шофьори заради смъртните случаи по пътищата
100-километрова полицейска гонка с пиян шофьор във Варненско 100-километрова полицейска гонка с пиян шофьор във Варненско
Ученик от Варна е задържан за разпространение на опиат Ученик от Варна е задържан за разпространение на опиат
Новините 18.11.2025 г. Новините 18.11.2025 г.
Бурен вятър спря полетите на летището в София Бурен вятър спря полетите на летището в София
Ученици от СМГ събират хранителни продукти за хора в нужда Ученици от СМГ събират хранителни продукти за хора в нужда
Официално: 31 декември и 2 януари са неработни дни
Румен Радев: Решението на КС е победа на правото над произвола на политическата класа Румен Радев: Решението на КС е победа на правото над произвола на политическата класа
СГС прекратява производството срещу Благомир Коцев и го препраща на ВКС СГС прекратява производството срещу Благомир Коцев и го препраща на ВКС
37 души, сред които бивши министри и кметове, на съд в Скопие заради трагедията в Кочани 37 души, сред които бивши министри и кметове, на съд в Скопие заради трагедията в Кочани
МВР разпространи видео от спасителната акция в огнения капан в с....
Бюджет 2026 ще се дебатира в парламента в петък
След години конспирации: Досиетата "Епстийн" ще бъдат...
"Свети Паисий - от Фараса към небесата" - духовният път...
