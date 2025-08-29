Разкриха двама мъже, "прибрали" 92 000 лева с фалшиви ТЕЛК решения

Служители на сектор "Противодействие на икономическата престъпност" към ОД на МВР - Разград са установили двама мъже, използвали неистински официален документ - фалшиво експертно решение на ТЕЛК, за да получават инвалидни пенсии.

От месец януари 2011 г. до настоящия момент 70-годишен мъж от царкалоянското село Езерче е получил без правно основание парични средства на обща стойност 53 000 лв., представляващи изплатена лична пенсия за инвалидност, съобщават от полицията в Разград.

Другият случай е на 53-годишен мъж от разградското село Дянково, който от месец май 2007 г. до момента е присвоил 39 000 лв. под формата на лична пенсия за инвалидност без правно основание и ползвайки неистинско експертно решение на ТЕЛК.

По случаите са образувани досъдебни производства. Материалите ще бъдат докладвани в Районна прокуратура - Разград по установения ред и в законовия срок.