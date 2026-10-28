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Разкриха нарколаборатория в центъра на Бургас, четирима души са задържани

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Елеана Цанова
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Разкриха нарколаборатория в центъра на Бургас, четирима души са задържани
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Полицията разкри помещение с оборудване и вещества за производство на синтетични наркотици в частен дом на улица "Петко Каравелов" в Бургас. При акцията са задържани четирима криминално проявени.

Претърсването е извършено снощи малко след 20:00 часа от служители на Първо районно управление. В жилището са установени трима мъже на 20, 29 и 49 години, съответно от Тутракан, Несебър и Бургас, както и 30-годишна жена от Черноморец.

При обиска полицаите открили стъклени колби, химически вещества и течности, реагирали положително на метамфетамин при полевите наркотестове. Иззети са още червен фосфор, разтворители и други материали, използвани за производството на синтетични наркотици. Намерени са и 16 грама метамфетамин, един грам канабис, две електронни везни и множество празни пликчета с клипс.

Четиримата са задържани за срок до 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство.

#Бургас #разбита нарколаборатория #нарколаборатория

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