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Разширява се електронният обмен: три нови регистъра вече са достъпни чрез RegiX

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Разширява се електронният обмен: три нови регистъра вече са достъпни чрез RegiX
Снимка: БНТ
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Разширява се електронният обменна данни между администрациите с присъединяването към информационната система RegiX на три нови регистъра – Регистър на вещите лица, Регистър на синдиците и Регистър на лицата с юридическа правоспособност, съобщиха от Министерството на иновациите и дигиталната трансформация. Регистрите са част от Министерството на правосъдието.

Чрез RegiX администрациите ще могат да извършват служебни проверки, без да изискват от гражданите и бизнеса удостоверения или други документи, съдържащи информация, която вече е налична в държавните регистри.

Регистърът на вещите лица съдържа информация за лицата, включени в списъците на вещите лица към съдилищата. Чрез него компетентните органи могат бързо да проверяват статуса и правото на дадено лице да извършва съдебни експертизи, което подпомага работата на съдилищата, прокуратурата, разследващите органи и други администрации, използващи експертни заключения.

Регистърът на синдиците предоставя актуална информация за лицата, вписани като синдици, които участват в производствата по несъстоятелност. Данните са от значение за съдилищата, държавните институции и други органи, ангажирани с производства по несъстоятелност, като осигуряват бърза проверка на статута и правомощията на синдиците.

Регистърът на лицата с юридическа правоспособност съдържа данни за лицата, придобили юридическа правоспособност след успешно положен държавен изпит. Регистърът улеснява служебната проверка на правоспособността при кандидатстване за длъжности или упражняване на професии, за които тя е законово изискване, като подпомага работата на съдилища, прокуратура, нотариални камари, адвокатски колегии, държавни администрации и други компетентни органи.

#нови регистри #Министерството на иновациите и дигиталната трансформация. #министерство на правосъдието

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