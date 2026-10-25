Реал М излиза без Тибо Куртоа в Ел Класико

10 часа преди Ел Класико, Реал Мадрид съобщи, че Тибо Куртоа ще пропусне дербито с Барселона на „Камп Ноу“.

Белгийският вратар няма да вземе участие в двубоя заради грипоподобни симптоми, обяви клубът в неделя.

19-годишният украинец Иля Волошин ще замести Куртоа в сблъсъка от 10-ия кръг на Ла Лига.

Първото Ел Класико за сезона ще изправи един срещу друг двама от фаворитите за „Златната топка“, която ще бъде връчена в понеделник в Лондон: Ламин Ямал от Барселона и Килиан Мбапе от Реал Мадрид.

Барса води в Ла Лига с шест точки преднина пред Реал Мадрид (3-ти). Атлетико Мадрид е 2-ри, на 2 точки зад Барселона след победата си в събота срещу Депортиво Ла Коруня (1:0).