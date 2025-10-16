Реал Мадрид надви Партизаn за трети пореден успех в Евролигата

Реал Мадрид спечели домакинството си срещу сръбския Партизан с 93:86 в двубой от четвъртия кръг на баскетболната Евролига за мъже. Успехът беше трети пореден за Реал, който излезе на второ място във временното класиране, а за Партизан загубата бе втора от четири изиграни мача.

Домакините направиха по-добро първо полувреме и водеха с 52:33 на почивката. Преди последната част авансът на мадридчани беше 75:56 и въпреки по-силните финални минути за гостите, Реал Мадрид стигна до победата.

Най-резултатен за Реал беше Валтер Таварес с 19 точки и 8 борби, докато за Партизан 23 точки реализира Валтер Таварес.

Израелският Апоел Тел Авив се наложи над Валенсия със 100:93 като гост в Испания и продължава с актив 3-1. Валенсия допусна втора поредна загуба от четирите си срещи от началото на сезона.

За победителите с 24 точки и 6 асистенции се отличи Василие Мицич.

Гръцкият гранд Панатинайкос победи френския АСВЕЛ Лион-Вильорбан с 91:85 като домакин, което беше втори пореден и общо трети успех за тима в Евролигата. Френският състав претърпя второ поредно и общо трето поражение до момента.

Най-полезен за Панатинайкос беше Кендрик Нън с 26 точки, 5 борби и 6 асистенции.

В последните два мача от четвъртия кръг френският Париж Баскетбол надигра у дома испанския Баскония със 105:87, като за Баскония загубата бе четвърта поредна, а в Италия местният Виртус Болоня спечели срещу Монако със 77:73.