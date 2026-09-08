БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Реал Мадрид наказа ужасяващите грешки на Интер в защита и започна Шампионска лига с победа

Милен Костов от Милен Костов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 02:52 мин.
Спорт
Запази

Килиан Мбапе и Федерико Валверде наказаха кошмарни грешки на противниковата отбрана, за да донесат трите точки на "кралете".

Реал Мадрид
Снимка: БТА
Слушай новината

Реал Мадрид победи Интер с 2:1 в мач от първия кръг на основната фаза на Шампионска лига. Килиан Мбапе и Федерико Валверде наказаха кошмарни грешки на противниковата отбрана, за да донесат трите точки на "кралете".

Преди първия съдийски сигнал Килиан Мбапе получи Златната обувка за най-резултатен играч в турнира през миналия сезон. Неговият съотборник Арда Гюлер получи приза за откритие на сезона. Наградите връчи бившият футболист на двата отбора Луиш Фиго. С минута мълчание футболистите почетоха жертвите на наводненията в Непал.

Срещата на стадион "Сантяго Бернабеу" в Мадрид започна с натиск на гостите. Тибо Куртоа спаси изстрели на Маркъс Тюрам и Лаутаро Мартинес.

Постепенно домакините заиграха по-атакуващо и заслужено откриха резултата в 14-ата минута. Футболистите в бяло отнеха топката от противниковата защита след висока преса. Браим Диас изведе Килиан Мбапе сам срещу вратаря и французинът се разписа с шут от движение. С попадението си нападателят се превърна в 5-ия най-резултатен играч в историята на турнира. Повече голове от него имат само Кристиано Роналдо, Лионел Меси, Роберт Левандовски и Карим Бензема.

Възпитаниците на Жозе Моуриньо удвоиха преднината си 9 минути по-късно. Вратарят Хосеп Мартинес се опита да финтира Федерико Валверде в собственото си вратарско поле. Вместо това полузащитникът ритна топката във вратата.

Къртис Джоунс можеше да намали изоставането на тима си, но стреля в лявата греда. В добавеното време на първата част същото стори и Браим Диас.

След почивката "нерадзурите" правеха всичко по силите си да намалят изоставането си. В началото на полувремето Тибо Куртоа отново бе на ниво след удари на Къртис Джоунс.

Играчите на Кристиан Киву все пак стигнаха до попадение в 77-ата минута. Карлуш Аугусто засече подаване в наказателното поле на Лаутаро Мартинес.

До края на двубоя Ян Диоманде бе близо до това да запише името си сред голмайсторите, но стреля в дясната греда.

В първото си домакинство в турнира Интер посреща Брюж, докато Реал Мадрид гостува на Рома в първия си мач извън дома.

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Христо Янев подаде оставка
1
Христо Янев подаде оставка
Корабоплаването по Дунав вероятно ще бъде възстановено едва в края на септември
2
Корабоплаването по Дунав вероятно ще бъде възстановено едва в края...
Цени от над 1,90 евро за дизел през следващата седмица прогнозират от бранша
3
Цени от над 1,90 евро за дизел през следващата седмица прогнозират...
25 години по-късно: Син на пожарникар, загинал на 11 септември в САЩ, пое по стъпките му
4
25 години по-късно: Син на пожарникар, загинал на 11 септември в...
Урсула фон дер Лайен и Антонио Коща: Кадрите от погребението на Ратко Младич в Белград бяха шокиращи
5
Урсула фон дер Лайен и Антонио Коща: Кадрите от погребението на...
В предизборната надпревара: Кои кандидати за "Дондуков" 2 ще подкрепят парламентарните партии?
6
В предизборната надпревара: Кои кандидати за "Дондуков" 2...

Най-четени

Доживотен затвор за шофьора на автобуса, причинил смъртта на двамата полицаи в Бургас
1
Доживотен затвор за шофьора на автобуса, причинил смъртта на...
Председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен пристига на двудневно посещение в Гренландия
2
Председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен пристига на двудневно...
Прокуратурата разследва родителите на 6-годишно дете, паднало от тротинетка във Велинградско
3
Прокуратурата разследва родителите на 6-годишно дете, паднало от...
Двойно убийство и самоубийство в Исперих
4
Двойно убийство и самоубийство в Исперих
Полицията в Генерал Тошево задържа 74-годишен мъж за побой над дете
5
Полицията в Генерал Тошево задържа 74-годишен мъж за побой над дете
Гледайте по БНТ 3 финала на световното първенство по Сока 6
6
Гледайте по БНТ 3 финала на световното първенство по Сока 6

Още от: Футбол

Сити проби защитата на Порто и потегли с усмивка в Шампионската лига
Сити проби защитата на Порто и потегли с усмивка в Шампионската лига
Серху Гираси поведе Борусия Дортмунд към голов успех над Виляреал Серху Гираси поведе Борусия Дортмунд към голов успех над Виляреал
Чете се за: 05:15 мин.
АЕК започна сезона в Шампионска лига с домакински успех над ЛАСК АЕК започна сезона в Шампионска лига с домакински успех над ЛАСК
Чете се за: 01:25 мин.
Астън Вила отбеляза първия гол в основната фаза на Шампионска лига и победи Брюж Астън Вила отбеляза първия гол в основната фаза на Шампионска лига и победи Брюж
Чете се за: 01:50 мин.
Нито един вратар не бе номиниран за „Златната топка“ Нито един вратар не бе номиниран за „Златната топка“
Чете се за: 02:07 мин.
Усман Дембеле, Хари Кейн и Килиан Мбапе попаднаха в списъка с 30 номинирани за „Златната топка“ Усман Дембеле, Хари Кейн и Килиан Мбапе попаднаха в списъка с 30 номинирани за „Златната топка“
Чете се за: 03:42 мин.

Водещи новини

Учредиха Инициативния комитет, който подкрепя Илияна Йотова и Кирил Вълчев за вота на 25 октомври
Учредиха Инициативния комитет, който подкрепя Илияна Йотова и Кирил...
Чете се за: 06:07 мин.
Политика
Хаос на британските летища: Стотици полети бяха отменени заради технически проблем във въздушния контрол Хаос на британските летища: Стотици полети бяха отменени заради технически проблем във въздушния контрол
Чете се за: 01:22 мин.
По света
Телефонен разговор Путин–Тръмп: Москва и Вашингтон търсят решение на войната в Украйна Телефонен разговор Путин–Тръмп: Москва и Вашингтон търсят решение на войната в Украйна
Чете се за: 01:20 мин.
По света
Европейските банки местят златото си от Северна Америка заради нарастващата геополитическа несигурност Европейските банки местят златото си от Северна Америка заради нарастващата геополитическа несигурност
Чете се за: 03:17 мин.
По света
Спад на резултатите по PISA: Всеки втори 15-годишен е под базовото...
Чете се за: 04:57 мин.
У нас
Дни преди първия звънец: 7000 ученици се явяват на поправителни изпити
Чете се за: 02:30 мин.
У нас
Два хеликоптера се включиха в спасителна акция: Паднал е...
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Преди междинните избори в САЩ: Кои са битките, които трябва да следим?
Чете се за: 04:15 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ