Реал Мадрид наказа ужасяващите грешки на Интер в защита и започна Шампионска лига с победа

Реал Мадрид победи Интер с 2:1 в мач от първия кръг на основната фаза на Шампионска лига. Килиан Мбапе и Федерико Валверде наказаха кошмарни грешки на противниковата отбрана, за да донесат трите точки на "кралете".

Преди първия съдийски сигнал Килиан Мбапе получи Златната обувка за най-резултатен играч в турнира през миналия сезон. Неговият съотборник Арда Гюлер получи приза за откритие на сезона. Наградите връчи бившият футболист на двата отбора Луиш Фиго. С минута мълчание футболистите почетоха жертвите на наводненията в Непал.

Срещата на стадион "Сантяго Бернабеу" в Мадрид започна с натиск на гостите. Тибо Куртоа спаси изстрели на Маркъс Тюрам и Лаутаро Мартинес.

Постепенно домакините заиграха по-атакуващо и заслужено откриха резултата в 14-ата минута. Футболистите в бяло отнеха топката от противниковата защита след висока преса. Браим Диас изведе Килиан Мбапе сам срещу вратаря и французинът се разписа с шут от движение. С попадението си нападателят се превърна в 5-ия най-резултатен играч в историята на турнира. Повече голове от него имат само Кристиано Роналдо, Лионел Меси, Роберт Левандовски и Карим Бензема.

Възпитаниците на Жозе Моуриньо удвоиха преднината си 9 минути по-късно. Вратарят Хосеп Мартинес се опита да финтира Федерико Валверде в собственото си вратарско поле. Вместо това полузащитникът ритна топката във вратата.

Къртис Джоунс можеше да намали изоставането на тима си, но стреля в лявата греда. В добавеното време на първата част същото стори и Браим Диас.

След почивката "нерадзурите" правеха всичко по силите си да намалят изоставането си. В началото на полувремето Тибо Куртоа отново бе на ниво след удари на Къртис Джоунс.

Играчите на Кристиан Киву все пак стигнаха до попадение в 77-ата минута. Карлуш Аугусто засече подаване в наказателното поле на Лаутаро Мартинес.

До края на двубоя Ян Диоманде бе близо до това да запише името си сред голмайсторите, но стреля в дясната греда.

В първото си домакинство в турнира Интер посреща Брюж, докато Реал Мадрид гостува на Рома в първия си мач извън дома.