Реал Мадрид победи Леванте за първа победа при Алваро Арбелоа

Реал Мадрид победи Леванте с 2:0 в мач от 20-ия кръг на Ла Лига. Столичани записаха първи успех под ръководството на Алваро Арбелоа.

Единственият точен удар през първото полувреме на стадион "Сантяго Бернабеу" в Мадрид бе дело на домакините, но Матю Райън се справи с него.

След почивката футболистите в бяло заиграха по-агресивно в преден план и трудът им се отплати. В 56-ата минута "кралете" получиха дузпа за нарушение на Делафуенте срещу Килиан Мбапе. Именно французинът се разписа от бялата точка.

В 65-ата минута Раул Асенсио удвои преднината на "белия балет". Защитникът засече с глава центриране от ъглов удар на появилият се на почивката Арда Гюлер.

До края на двубоя столичани можеха да увеличат преднината си, но резервата Франко Мастантуоно стреля в напречната греда, а Матю Райън спаси шут на Джуд Белингам.

Реал Мадрид остава на второто място в класирането с актив от 48 точки. Леванте заема предпоследната 19-а позиция в подреждането с 14 пункта.