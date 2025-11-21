Реал Мадрид победи Жалгирис в един от мачовете на сезона в Евролигата

Реал Мадрид победи със 100:99 гостуващия Жалгирис Каунас в мач от 12-ия кръг на Евролигата.

Ключово за изхода на мача се оказа съдийско решение за фаул в атака на Маодо Ло срещу Факундо Кампацо 25 секунди преди края. Тогава топката бе в германския плеймейкър на Жалгирис, а резултатът бе 94:93 в полза на Реал. Решението за фаул бе посрещнато с бурни протести от целия щаб на Жалгирис, което доведе до техническо нарушение на Ло и техническо нарушение на пейката на литовците, а Реал вкара четири последователни пъти от наказателната линия, за да поведе с 98:93.

Силвен Франсиско върна гостите в мача с тройка, а нова негова точна стрелба от далечна дистанция направи резултата 99:100 две секунди преди края.

Последва фаул срещу Кампацо, но аржентинският плеймейкър пропусна и двата си изстрела от фаул линията. Игнас Браздейкис улови топката под собствения си кош и пробва изстрел през целия терен, но той бе неточен и Реал удържа преднината си.

За победителите Тео Маледон отбеляза 25 точки, Трей Лайлс добави 21, Кампацо завърши с 20, а Еди Тавареш завърши с "дабъл-дабъл" от 11 точки и 11 борби.

За Жалгирис Силвен Франсиско бе над всички с 33 точки и 11 асистенции, а Аужолас Тубелис прибави още 19 точки.

В класирането Реал е на десето място с шест победи и шест загуби, докато "зелените" от Каунас са пети със седем успеха и пет поражения.