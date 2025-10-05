БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Реал Мадрид си върна лидерската позиция в Ла Лига

Чете се за: 01:52 мин.
Спорт
Винисиус Жуниор се отличи с два гола за столичани.

Реал Мадрид Винисиус
Снимка: БТА
Реал Мадрид се върна на върха във временното класиране в Ла Лига. в среща от осмия кръг, играчите на треньора Шаби Алонсо се наложиха с 3:1 у дома над Виляреал.

Много силен мач изигра Винисиус Жуниор, който вкара два гола, преди късен удар на Килиан Мбапе да оформи домакинската победа. Реал Мадрид излезе начело в класирането с 21 точки, с две пред тима на Барселона, който гостува на Севиля днес. Виляреал е трети с 16 точки.

Отборът на Реал поведе малко след почивката, когато Винисиус получи топката от Мбапе, нахлу в наказателното поле и отправи удар от остър ъгъл, който се отклони от халфа на Виляреал Санти Комесана и влезе в мрежата.

Бразилският нападател удвои от дузпа в 69-ата минута, след като беше съборен от Рафа Марин.

Четири минути по-късно обаче Виляреал върна едно попадение, след като Жорж Микаутадзе се разписа с нисък удар от границата на наказателното поле.

В 77-ата минута защитникът на Виляреал Сантяго Моурино беше изгонен след втори жълт картон за нарушение срещу Винисиус, оставяйки гостите с човек по-малко на терена. Домакините се възползваха от числения си аванс и Мбапе отбеляза третия гол в 80-ата минута, след като Брахим Диас проби и върна топката на нападателя, който оформи крайния успех.

#Ла Лига 2025/26 #ФК Виляреал #ФК Реал Мадрид # Килиан Мбапе #Винисиус Жуниор

