Реал Мадрид триумфира в баскетболното Ел Класико

Реал Мадрид постигна успех над Барселона с 80:61 (21:14, 22:17, 20:16, 17:14) в испанското дерби от 22-ия кръг на баскетболната Евролига за мъже.

Реал подобри баланса си до 14-8 и е в серия от четири победи, като постигна шести пореден домакински успех и сега е с 2-0 срещу каталунците, които са с 14-8. Реал спечели и четирите части на мача, за да спечели и мача.

Усман Гаруба беше най-полезен с 16 точки, Марио Хезоня и Габи Дек добавиха по 12. Дарио Бризуела беше най-резултатен за Барселона с 13 точки, Нико Лапровитола записа 12.

Реал успя да ограничи водещия реализатор на каталунците Кевин Пънтър до само три точки, всичките от които от линията за фаулове. Реал водеше с 43:31 на полувремето, увеличи разликата си до 63:47 в края на третата четвърт и постигна важен успех пред своите фенове.

Турският Фенербахче спечели срещу Валенсия с 82:79 (28:20, 17:14, 21:24, 16:21) в друга среща от надпревара. Нандо Де Коло направи втори дебют за Фенербахче, а защитаващият титлата си тим регистрира 11-а победа в последните 13 мача. И двата отбора вече имат баланс от 14-8. Домакините имаха шестима играчи, които отбелязаха двуцифрен брой точки, като Де Коло беше най-добър с 16.

Апоел Тел Авив се върна на върха в класирането, след като победи като гост на френския АСВЕЛ Вильорбан с 81:73 (16:16, 15:22, 26:20, 24:15).

Апоел преодоля пасив от 12 точки в началото на второто полувреме и е лидер в подреждането с 15-6. АСВЕЛ е с 6-16 след третата си поредна загуба.